BOMBA MediaWorld, cuffie wireless JBL regalate con il 37% di SCONTO

L’spettacolare offerta del giorno riguarda MediaWorld e le cuffie JBL Tune 510BT, praticamente le più famose ed acquistate degli ultimi anni. Il prodotto arriva in sconto sul sito online dell’azienda con tutte le sue specifiche tecniche e con il suo design iconico.

Comode, per performanti, con una durata infinita e oggi anche con un prezzo super accessibile, queste cuffie sono il meglio che c’è nella categoria audio.

Il punto di forza sta certamente nel prezzo, che oggi scende del 37% grazie all’offerta di MediaWorld. Sul sito del colosso, le Tune 510BT costano infatti 18 € in meno rispetto al solito, per un totale di soli 31,99 €. È disponibile la consegna a domicilio stimata entro il 14 febbraio. In base alla disponibilità, si può selezionare anche il ritiro gratuito in negozio, evitando di pagare i 2,99 € supplementari per la consegna.

JBL Tune 510BT, le cuffie che costano poco ma con prestazioni top

I punti di forza delle JBL Tune 510BT sono molti, a partire dalla spiccata autonomia che consente di ascoltare fino a 40 ore di musica. È praticamente impossibile che altre cuffie presenti in questa fascia di prezzo mettano a disposizione una durata del genere.

L’inconfondibile audio JBL Pur Bass è un altro degli aspetti che spinge gli utenti ad acquistare questo prodotto. Il suono è di altissimo livello grazie ai bassi corposi e profondi ma anche al gran bilanciamento di alti e medi.

Grazie alla funzione Multipoint non sarà un problema gestire più dispositivi collegati a queste cuffie. Se avete poi paura di non fare in tempo a ricaricarle, è questo l’acquisto giusto per voi: bastano 5 minuti di ricarica per avere un minimo di 2 ore di ascolto.

Un motivo in più per acquistare queste cuffie di JBL infine sta certamente nelle recensioni, praticamente tutte positive. Il prezzo è irrisorio, dal momento che con lo sconto del 37% di oggi sul sito online di MediaWorld, è possibile portarle a casa per 31,99 €.

Per la consegna, si potrà scegliere un negozio come punto di ritiro o la spedizione a domicilio con 2,99 € di supplemento. In entrambi i casi, al massimo entro il 14 febbraio il pacco sarà vostro, chiaramente con la garanzia di MediaWorld.

