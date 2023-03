BOMBA fai da te: cassetta attrezzi con avvitatore wireless a 35€, sconto 40%

Questa cassetta degli attrezzi è ben diversa dalle classiche. Infatti, il suo contenuto è di gran sostanza! Al suo interno c’è persino un avvitatore wireless elettrico, che puoi utilizzare con in tantissimi inserti in dotazione. Non mancano altri strumenti, come un comodo martello, una pinza, un taglierino e un metro.

Complice uno sconto Amazon spettacolare, puoi risparmiare il 40% e prenderla a 35€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Se ancora attivo, spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per averla a 35€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è super limitata.

Un prodotto che, in un colpo solo, ti permette di ottenere:

avvitatore elettrico wireless; pinza a becco fino; pinza a pappagallo; taglierino; un cospicuo numero di inserti per avvitare e svitare; cacciavite a taglio; cacciavite a croce; metro; martello; una serie di chiodi; avvitatore elettrico wireless con accessori.

Proprio l’ultimo prodotto è il pezzo più interessante. Il manico è orientabile mentre e – in abbinata alla pratica prolunga – ti permette di arrivare ad avvitare e svitare praticamente in qualsiasi angolo. Anche al buio non ci saranno problemi. Infatti, c’è una doppia lampada integrata nel dispositivo: una frontale, che punta sulla zona di lavoro e una sulla parte inferiore del manico, da usare come torcia d’emergenza. La batteria ricaricabile puoi gestirla direttamente con il cavo USB, che ricevi in dotazione.

Ovviamente, l’intero contenuto è custodito in una bellissima custodia rigida, che potrai trasportare facilmente grazie alla pratica maniglia.

Non perdere l’occasione di fare un eccellente affare su Amazon e risparmia adesso il 40% su questa spettacolare cassetta degli attrezzi, incredibilmente completa. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrartela a 35€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

