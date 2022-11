BOMBA Black Friday: robot aspirapolvere Shark a 292€ in MENO

Sconto incredibile di Amazon che in queste ore di Black Friday lancia una bomba pazzesca con cui ti puoi portare a casa un robot aspirapolvere stupendo al 65% in meno. Metti subito nel tuo carrello il robot aspirapolvere Shark a soli 157,99 euro, invece che 449,99 euro.

È proprio come vedi, non ci sono errori, ma ovviamente un prezzo del genere durerà un soffio, quindi se vuoi accaparrartelo devi essere velocissimo. Questo robot aspirapolvere è dotato di una navigazione intelligente e un’aspirazione potente. Pulisce maniera metodica ogni angolo della tua stanza riuscendo ad aspirare praticamente tutto. Puoi anche controllarlo con i comandi vocali di Alexa o Google Assistant.

Black Friday a tutta birra con il robot aspirapolvere Shark

Il robot aspirapolvere Shark è dotato di rilevatori laser per creare una mappa della tua casa e quindi comprendere dove ci sono gli ostacoli per evitarli. Riuscirà ad arrivare in ogni angolo di casa tua senza sbattere su armadi, tavoli, sedie o divani, per una pulizia completa ed efficiente.

Ha un’aspirazione potente in grado di raccogliere facilmente, non solo la polvere, ma anche briciole e detriti. Passa avanti indietro in modo metodico nella stanza per pulire dappertutto. Grazie alle spazzole rotanti laterali riesce a catturare la sporcizia anche negli angoli. Offre un’autonomia di 90 minuti prima di scaricarsi. Infine, degno di nota, è il fatto anche che potrai collegarlo a un dispositivo Echo e usare i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Un’offerta davvero da non farsi scappare. Dato questo sconto importante, che ti permetterà di risparmiare ben 292 euro, farà gola a tanti, per cui dovrai essere rapido. Vai adesso su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere Shark a soli 157,99 euro, invece che 449,99 euro. Se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

