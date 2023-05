BOMBA AMAZON: Zelda Skyward Sword HD ad un prezzo mai visto

Che giornata se sei un fan The Legend of Zelda, magari ancora impegnato con Tears of The Kingdom. Perdona la distrazione, ma non puoi assolutamente perdere questa occasione imperdibile.

Oggi puoi acquistare su Amazon The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a soli 33,70 euro, il prezzo più basso di sempre. Si tratta di un risparmio del 43% rispetto al prezzo di listino di 59,99 euro. Affrettati perché l’offerta potrebbe esaurirsi in qualsiasi momento.

Zelda Skyward Sword HD: un remaster da vivere

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è la rimasterizzazione per Nintendo Switch del classico gioco uscito nel 2011 per Wii. In questa avventura, che si colloca all’inizio della cronologia della serie, scoprirai le origini della leggenda e assisterai alla creazione della spada suprema. Potrai esplorare un vasto mondo diviso tra il cielo e la superficie, in sella al tuo solcanubi o a piedi, e affrontare nemici e enigmi con la tua spada e il tuo scudo.

Il gioco è stato migliorato con una grafica in alta definizione, una velocità di 60 fotogrammi al secondo e una colonna sonora rimasterizzata. Inoltre, potrai scegliere tra due modalità di controllo: quella con i comandi di movimento, che riproducono le tue azioni con i Joy-Con, o quella con i pulsanti, perfetta per giocare in modalità portatile o su Nintendo Switch Lite.

Non lasciarti scappare questa opportunità di vivere una delle avventure più belle e appassionanti di The Legend of Zelda. Acquista The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a soli 33,70 euro su Amazon e vivi il mito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.