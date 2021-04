Ci sono alcune occasioni su Amazon che vanno prese al volo, senza pensarci su due volte. Esattamente come questo paio di auricolari TWS, che puoi pagare appena 1,99€ con spedizioni super economiche (solo 1,99€). Ecco cosa ti offrono.

Auricolari TWS in super offerta su Amazon

Un design classico sia per le cuffiette che per la custodia di ricarica. L’autonomia energetica di questi auricolari è decisamente interessante: fino a 40 ore, sfruttando naturalmente anche il case.

Ottimi per parlare al telefono, grazie alla cancellazione del rumore elettronica (CVC 8.0), potrai usarli anche per ascoltare musica durante l’attività sportiva. Infatti, il design in ear li terrà ben saldi alle orecchie mentre la certificazione IPX7 ti garantirà protezione da contatto accidentale con l’acqua.

Questo wearable offre il massimo se collegato allo smartphone, ma puoi usarlo senza problemi anche con tablet, PC e altri dispositivi compatibili con il Bluetooth 5.0.

Per avere subito questo paio di cuffie TWS in super offerta su Amazon a 1,99€ appena, tutto quello che devi fare è concludere l’acquisto prima che le scorte finiscano. Le spedizioni sono super economiche.

