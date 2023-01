Bomba Amazon: robot aspirapolvere con controllo vocale a 124€

Se fai presto oggi con una spesa davvero ridicola ti porti a casa un dispositivo eccezionale che pulisce ogni tua stanza in modo veloce e preciso. Vai adesso su Amazon e metti nel tuo carrello il robot aspirapolvere Lubluelu a soli 124,99 euro, invece che 228,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Grazie a questo doppio sconto potrai avere un notevole risparmio. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Il robot aspirapolvere Lubluelu è dotato di una potente aspirazione e di un ampio contenitore da 600ml. Puoi controllarlo sia con l’app dedicata oppure con i comandi vocali.

Robot aspirapolvere Lubluelu: costa poco e pulisce bene

Grazie alla sua potente aspirazione da 2700Pa, riesce a rimuovere completamente i peli degli animali, i capelli, le briciole e lo sporco in una sola passata. Lavora in modo silenzioso e quindi è perfetto anche se hai bambini in casa che dormono. Grazie al suo design compatto, alto solo 7,5 cm, riesce infilarsi sotto i mobili o sotto il divano, garantendo la massima efficienza.

È dotato di 4 modalità di pulizia che potrai scegliere in base alle tue esigenze. Puoi impostarlo tramite l’app Smartlife, il telecomando fornito in dotazione, oppure con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Possiede un sistema di filtraggio a tre strati che diminuisce sensibilmente la frequenza con cui dovrai svuotare il serbatoio. Grazie alla sua grande batteria è in grado di pulire le tue stanze per 130 minuti e quando la batteria è inferiore al 15% torna in automatico alla base di ricarica.

Non c’è davvero tempo da perdere perché un’offerta così vantaggiosa durerà poco. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo robot aspirapolvere Lubluelu a soli 124,99 euro, invece che 228,99 euro, applicando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.