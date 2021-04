Una cassa Bluetooth perfetta per i gamer, grazie al suo stile e alla sua potenza. Ora su Amazon puoi averla a 14,90€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

Ottima cassa Bluetooth in super offerta su Amazon

Un dispositivo bello e particolare sotto il punto di vista estetico, soprattutto grazie alla sua illuminazione RGB, che ti permetterà di godere di ben 8 effetti di illuminazione differenti: la giusta atmosfera per le tue sessioni di gioco.

Con il suo interessante driver attivo da 10W, combinato con due driver passivi ultra-BASS, potrai godere di un’ottima qualità sonora. Come anticipato, grazie alla batteria integrata, non dovrai cercare prese elettriche per poterlo usare: con una ricarica, avrai fino a 8 ore di riproduzione a disposizione.

Inoltre, la presenza del Bluetooth ti permetterà di collegare il tuo speaker al dispositivo che preferisci (smartphone, tablet, PC e non solo), senza il vincolo dei cavi.

Insomma, una cassa Bluetooth perfetta per i gamer e non solo. Bello e potente, ora potrai averlo spendendo appena 14,90€ su Amazon: devi solo accaparrartelo prima che le scorte finiscano.

