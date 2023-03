BOMBA Amazon per il robot aspira e lava pavimenti Lefant (-36%)

Butta via la scopa e la paletta e rilassati sul divano mentre la tua domestica robotica pulisce i pavimenti. Se fai presto puoi beneficiare di un ottimo sconto. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il robot aspira e lava pavimenti Lefant M213 a soli 139,98 euro, invece che 219,99 euro.

Grazie a questo ribasso del 36% potrai avere un bel risparmio di 80 euro sul totale. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Questo piccolo robot è in grado di aspirare e lavare i pavimenti in modo veloce e preciso. Inoltre è compatibile con gli assistenti vocali.

Lefant M213: il mini robot super potente

Il robot Lefant M213 ha un diametro di soli 28 cm, e questo lo rende perfetto per arrivare ovunque. Può infilarsi sotto i mobili e districarsi tra le sedie del tavolo senza problemi. In questo modo pulisce a fondo ogni angolo di casa tua. È dotato di 11 sensori elettronici che gli consentono di superare facilmente gli ostacoli e di non cadere dalle scale. Lo puoi anche controllare con la voce collegandolo ad Alexa o Google Assistant.

Ha una potente aspirazione da 2200 Pa. È in grado quindi di aspirare non solo la polvere e i peli degli animali ma anche i piccoli detriti. Inoltre incluso troverai un panno che puoi installare facilmente nella parte sottostante, così che mentre aspira lava anche i pavimenti in una sola passata. Grazie alla sua batteria da 1800 mAh può pulire per più di un’ora e mezza prima di ritornare alla base di ricarica.

Non c’è che dire, a questo prezzo è da avere assolutamente. Dovrai essere rapido perché difficilmente uno sconto così durerà ancora a lungo. Quindi vai ora su Amazon e acquista il tuo robot aspira e lava pavimenti Lefant M213 a soli 139,98 euro, invece che 219,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.