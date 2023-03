Bomba Amazon LUMINOSISSIMA: 9,50€ per la lampada frontale ricaricabile

La lampada frontale è assolutamente una genialata: ottieni in un attimo tantissima luce e, a differenza della torcia, mantieni le mani sempre libere. Ad esempio, se devi eseguire dei lavori di fai da te hai tutta l’illuminazione che ti serve, pur mantenendo la totale libertà di impugnare degli utensili. Allo stesso modo, un dispositivo come questo è comodissimo se fai una passeggiata di notte.

Il modello attualmente sconto su Amazon è dotato di una pratica cinghia tripla che rimane ben salda sulla testa, pur risultando parecchio comoda da indossare: la lampada si posiziona esattamente sopra i tuoi occhi. Un vantaggio da tenere in considerazione perché, in questo modo, il fascio luminoso punterà sempre perfettamente dove punta il tuo sguardo. Inoltre, è dotata di batteria integrata ricaricabile: non servirà acquistarne altre. Quando il dispositivo è scarico basterà ricaricarlo tramite il cavetto USB che ricevi in dotazione.

Approfittando dello sconto del momento, puoi risparmiare il 50% e portare a casa questo dispositivo a 9,50€ appena. Per accaparrartelo, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di completare l’ordine -applicare il codice “4UFMXLQ5”. Lo ricevi a casa con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, e se sei abbonato ai servizi Prime.

Un prodotto incredibilmente versatile: con una sola ricarica ottieni fino a cinque ore di funzionamento. La testa del dispositivo è inclinabile fino a 90 gradi, ma non solo. Infatti, puoi gestire anche il fascio luminoso sfruttando la modalità zoom. A disposizione hai anche la piena gestione dell’intensità luminosa, potrai regolarla sulla base delle tue esigenze. Resistente al contatto con l’acqua, si tratta di un dispositivo evidentemente pensato per accompagnarti in qualsiasi attività: che si tratti di completare un lavoro oppure di fare una passeggiata, non ci saranno problemi.

Luminosità intensa, media, ma non solo: puoi anche scegliere di farla funzionare in stile flash oppure sfruttare la modalità “SOS“, utile in caso di emergenza. Per finire, è importante notare che la cinghia di posizionamento sulla testa è tripla. C’è un supporto anche al centro e non è da trascurare. Di questi dispositivi ne ho provati un po’ e so bene che avere una cinghia centrale fa la differenza per mantenere il prodotto in posizione.

Insomma, questa lampada frontale è un prodotto spettacolare e adesso da Amazon puoi prenderla risparmiando al 50%, ma solo se sarai velocissimo: metti subito il prodotto nel carrello e, prima di completare l’ordine, applica il codice “4UFMXLQ5”. La prendi a 9,50€ circa appena e le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Attenzione: si tratta di un’offerta a tempo limitato, fai il tuo a fare adesso o il codice potrebbe non funzionare più.

