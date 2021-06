I Huawei Freebuds 3 sono degli auricolari TWS eccellenti, che a 62,99€ invece di 179€ saresti un folle a non comprare. Ecco, io penso che basterebbe questo perché sia chiaro quanto buono sia questo affare Amazon, ma ci aggiungo le spedizioni rapide e gratis e ti racconto anche perché le amerai.

Huawei Freebuds 3 in sconto del 65% su Amazon

Bellissimi, coloratissimi e con un case di ricarica spettacolare. Un design semi in ear e dei comandi touch sull'asticella, che sono super semplici e precisi.

Un audio che più immersivo non potrebbe essere, grazie anche alla cancellazione attiva intelligente del rumore, e una qualità in chiamata che è eccezionale, semplicemente. A questo devi aggiungermi altre caratteristiche fondamentali però.

Partirò con il Bluetooth 5.1, che è stabile e garantisce ottime connessioni a bassa latenza. Proseguo con un'autonomia energetica che di rivali ne ha ben pochi e la chicca è che c'è la ricarica senza fili! Sai da cosa è reso possibile tutto questo? Dal cuore pulsante di questo gioiellino: il potentissimo chip Kirin A1, il fiore all'occhiello di Huawei quando si tratta di wearable.

Non scendere a compromessi fra prezzo, qualità e prestazioni. Oggi, regalati un prodotto top di gamma e pagalo al prezzo che mai avresti immaginato: non 179€, ma 62,99€. Lo sconto del 65% su questo genere di dispositivi lo si vede (forse) durante il Black Friday, non certo un giorno qualsiasi della settimana. Ecco perché, che si tratti o meno di un errore di prezzo, non c'è da perdere tempo: completa l'acquisto dei tuoi Huawei Freebuds 3 su Amazon prima che il prezzo ritorno quello solito.

Le spedizioni sono rapide e gratis, ma potrai godere dell'offerta solo se ose approfitterai in tempo. La prossima volta vuoi conoscere queste promo prima di tutti? Sai che le postiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net? Non ti resta che iscriverti e iniziare a risparmiare divertendoti, esattamente come facciamo noi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone