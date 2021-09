Gli eccellenti AirPods Pro sono in sconto assurdo su Amazon a 174€ circa appena. Si tratta del minimo storico mai raggiunto per i celeberrimi auricolari senza fili della mela morsicata. Completa rapidamente l'ordine perché finiranno in un lampo. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

AirPods Pro a prezzo assurdo su Amazon

Uno dei prodotti che proprio non può mancare nell'ecosistema di prodotti della mela morsicata. La naturale estensione senza fili del tuo iPhone, Mac, iPad e non solo.

Qualità eccezionale in ascolto musicale, ottima autonomia energetica, ricarica a cavo oppure wireless e cancellazione attiva del rumore. Un design in ear, che garantisce vestibilità comodissima e non mancano dei precisissimi comandi touch.

Un paio di auricolari senza fili, gli AirPods Pro, che non scende a compromessi con alcun specifica tecnica. A renderli così performanti ci pensa il potente processore per wearable, l'Apple H1.

Approfitta adesso dell'assurda offerta Amazon del momento e porta a casa questo gioiellino a prezzo stracciato: completa rapidamente l'ordine per averlo a 174€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochissimi pezzi a disposizione.

