Un ottimo paio di auricolari TWS in super offerta su Amazon a 8,99€ appena con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Pochissimi pezzi disponibili.

Auricolari TWS in super offerta su Amazon

Belli e sobri sotto il punto di vista estetico, questi auricolari sono perfetti per ascoltare la tua musica preferita sfruttando la connettività Bluetooth per collegarlo a smartphone e altri dispositivi compatibili. Naturalmente, potrai anche parlare al telefono, non mancano infatti i microfoni integrati.

Tienili al polso mentre fai sport, grazie al design in ear, all'impermeabilità certificata (IPX5) e ai comandi touch, non sarà un problema usarli anche in questo contesto.

Infine, affidati a un'autonomia energetica che – grazie anche all'ottimo case di ricarica – arriva fino a 60 di utilizzo. Insomma, questi auricolari TWS sono un vero e proprio gioiellino, che ora da Amazon porti a casa a 8,99€ con spedizioni rapide e gratis. Per approfittarne subito, devi solo accaparrarti il prodotto prima che le scorte finiscano.

Offerta a tempo. Un'occasione top, che puoi trovare – insieme a tantissime altre – sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone