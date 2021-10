BOMBA Amazon: 14€ per il deumidificatore Xiaomi, follia

L'interessante deumidificatore di Xiaomi Deerma, super compatto e funzionante senza fili, è in gran sconto su Amazon. Grazie alla promozione lampo del momento, lo porti a casa a 14€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma sii rapido a completare l'ordine: pochissimi pezzi a disposizione.

Xiaomi: deumidificatore compatto in gran sconto

Un prodotto di dimensioni ridotte, studiato per essere inserito in ambienti piccoli, così da poter offrire il meglio. L'ideale, ad esempio, da sistemare in un armadio o nella scarpiera. L'umidità può rovinare i capi ed è responsabile anche dei cattivi odori. Con un gioiellino come questo, non avrai più problemi.

Il funzionamento senza fili è possibile grazie alla tecnologia basata sulle perle di gel. Queste riescono ad assorbire l'umidità presente nell'aria, caricandosi di acqua a loro volta. Quanto la loro capacità assorbente è al massimo, bisognerà rigenerarle, ma non preoccuparti: non bisogna comprarne di nuove, anzi.

Al momento di rigenerare le perle, basterà collegare alla corrente elettrica il dispositivo (è l'unico momento in cui dovrai farlo), e aspettare qualche ora perché sia nuovamente pronto all'uso. Ti accorgi che è il momento di rigenerare il deumidificatore di Xiaomi perché le perle cambiano colore, passando dal verde all'arancione: la sua manutenzione non potrebbe essere più semplice.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon. Completa rapidamente l'ordine per averlo a 14€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.