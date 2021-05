Un accessorio geniale, che in un attimo amplia in modo esponenziale il potenziale del tuo smartphone. Infatti, dopo averlo applicato, potrai collegare mouse, stampanti, hard disk e altre periferiche USB. Questo dispositivo, perfetto per smartphone, tablet e PC con porta USB C, lo porti a casa a 0,69€ da Amazon con spedizioni super economiche (solo 1,98€), seppur non rapide. Fretta di riceverlo? A fine articolo trovi un prodotto identico, in pacco da 3, con spedizioni rapide e gratis (sempre su Amazon).

Amazon: accessorio OTG a 0,69€

Un accessorio che ancora in pochi conoscono ed è un peccato perché gli smartphone Android possono offrire molto più di quello che si pensi. Attaccando un dispositivo di questo tipo, potrai esplorare possibilità che non pensavi. Ad esempio, puoi gestire memorie esterne oppure collegare mouse e tastiere.

Quando l’accessorio USB OTG non ti serve, lo stacchi e lo conservi fino al prossimo uso: l’installazione non è definitiva, ovviamente.

Per avere subito questo interessante accessorio in super offerta su Amazon a 0,69€ appena devi solo accaparrartelo prima che le scorte finiscano. Come anticipato, le spedizioni sono super economiche, ma non sono rapide.

Se hai fretta di ricevere il tuo nuovo dispositivo OTG, puoi optare per il pacco con ben 3 adattatori a 5,99€ con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime.

