Bollo auto, ticket, tributi: pagoPA è senza commissioni con Tot

La piattaforma pagoPA costituisce l’unico canale digitale per effettuare i pagamenti nei confronti della Pubblica Amministrazione, compresi bollo auto, ticket sanitari, tributi comunali e molto altro ancora. Pur essendo in attività da sei anni, non tutti gli utenti hanno ancora acquisito familiarità, come si evince dalla rilevante presenza di ricerche online sul tema.

Come effettuare un pagamento alla Pubblica Amministrazione tramite pagoPA? Per prima cosa dovrai collegarti al sito web oppure all’applicazione dell’ente a cui devi il pagamento, altrimenti effettua l’accesso sul sito pagoPA. Dovrai quindi cercare il bollettino da pagare e procedere usando la tua carta (o in alternativa Paypal).

Un altro metodo molto più semplice ed efficiente è quello di affidarsi a un conto aziendale. Tot, ad esempio, ti permette di effettuare tutti i pagamenti pagoPA senza nemmeno lasciare la tua area personale: ti basterò inserire il codice di avviso e l’ente creditore per saldare il pagamento immediatamente. E la ricevuta sarà sempre disponibile anche per future consultazioni all’interno della piattaforma. Zero commissioni, ad eccezione di quelle applicate dall’ente.

Le caratteristiche di Tot

Cosa è Tot? Si tratta di uno dei conti aziendali più completi e moderni, che offre un’ampia gamma di servizi bancari online inclusi IBAN italiano, carta di credito Visa Business, una gestione completa di spese e incassi, bonifici SEPA, servizio SSD per le utenze, pagamenti F24 online e pagoPA. In poche parole con Tot tutta la gestione finanziaria della tua impresa è a portata di clic.

Tutti i servizi bancari inclusi nel conto Tot sono il risultato di una partnership in essere con Banca Sella, istituto bancario depositario dei fondi che – grazie all’adesione al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi – garantisce la protezione dei capitali dei clienti Tot fino a 100 mila euro. La carta Visa Business è invece emessa in modalità debito con tecnologia dual-mode innovativa, che permette di attivare successivamente un plafond di credito per poter pagare gli acquisti aziendali fino a 60 giorni senza interessi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.