Bollitore elettrico in forte sconto su Amazon: design vintage e tanta efficienza

Con uno sconto del 23%, il bollitore termostato regolabile Taylor Swoden Sinbad è un’elegante aggiunta per la tua cucina: dalla sua ha un design vintage unico, ma anche prestazioni eccezionali per preparare bevande calde con precisione e stile.

Il Taylor Swoden Sinbad presenta un design retrò con linee eleganti che si distinguono dagli altri bollitori. La sua apertura del coperchio con un diametro di 8,5 cm facilita la pulizia dei residui di tè e il riempimento d’acqua, garantendo praticità e comfort nell’uso quotidiano.

Dotato di 7 temperature regolabili (da 40℃ a 100℃), questo bollitore consente di scegliere la temperatura perfetta per preparare tè, caffè e altre bevande calde. Il display a LED monitora la temperatura dell’acqua in tempo reale, garantendo una precisione senza pari nel processo di preparazione.

L’eccellente funzione di isolamento mantiene la temperatura dell’acqua desiderata fino a 120 minuti, offrendo praticità e comfort durante l’uso quotidiano. Realizzato in acciaio inossidabile privo di bisfenolo A, il bollitore assicura la massima sicurezza e protezione della salute.

Con una capacità di 1,7 litri e una potenza da 2200 W, il Taylor Swoden Sinbad garantisce una bollitura rapida in soli 5 minuti, adattandosi perfettamente all’uso domestico e in ufficio. Il cavo può essere avvolto attorno alla base per ridurre ulteriormente il disordine e risparmiare spazio. Approfitta dell’offerta attuale e aggiungi un tocco di classe e funzionalità alla tua cucina con questo bollitore vintage, oggi disponibile a soli 29,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.