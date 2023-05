Bluetti, centrali elettriche solari a prezzo WOW: taglia ADESSO alla bolletta

Le migliori centrali elettriche solari di Bluetti sono in sconto a prezzo piccolissimo in questo momento. Una promozione possibile solo grazie agli speciali codici sconto di GeekMall, eccellente store che garantisce spedizioni rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Scegli il prodotto che preferisci, applica i codici che ti segnalerò e completa i tuoi ordini.

A casa riceverai una centrale portatile realizzata dal miglior brand in assoluto. Altissima qualità, perfette da usare mentre sei in giro, ma anche in casa, per risparmiare sulla bolletta elettrica. Pronto? Eccoli tutti! Ricorda: in nessuna delle seguenti soluzioni il pannello solare è incluso nel kit. Puoi usare quello che già possiedi oppure acquistarne uno a parte. Per il resto, ogni station include tutti i componenti necessari per il funzionamento: regolatore di carica, batteria per l’accumulo, inverter per gestire l’elettricità e diverse porte (USB, ingressi DC e prese Schuko) per collegare i prodotti da alimentare o ricaricare.

PowerOak EB70 è la soluzione più compatta e versatile, che però non manca di essere potente e affidabile. A disposizione, un sacco di porte per alimentare i tuoi dispositivi: puoi collegare fino a 10 in contemporanea e ci sono anche 2 prese Schuko (che supportano un piccolo di 1000W) e persino un sistema di ricarica wireless. Puoi ricaricarla tramite pannello solare, presa a muro, in auto o con un generatore.

Per accaparrartelo a 479€ invece di 699€ devi metterlo nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “E492JRMH”.

Incredibilmente potente, la station all in one Bluetti AC200MAX ha una batteria da 2048Wh e integra un inverter che può fornire energia anche a elettrodomestici che consumano molto, grazie al supporto a picchi di 2200W. Tante le porte integrate, ci sono ben 4 prese Schuko a disposizione. A disposizione, 7 modalità di ricarica differenti: tramite pannello solare, presa a muro, automobile, generatore, batteria al piombo, due prese a muro in contemporanea oppure in combinata (presa a muro e pannello solare).

Uno strumento potentissimo, che ora puoi avere a 1439,99€ invece di 1799,99€. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice “E492JRMH”.

Questo modulo batteria è quello che ti serve per espandere in modo importante la capacità delle station AC300, AC200Max, AC200P e EB200. La sua capacità da ben 3072Wh ti permetterà di portare a un livello superiore la tua centrale elettrica portatile, offrendoti ancora più energia. La B300 è progettata anche per funzionare in autonomia, senza essere collegata a una station, come se fosse un gigante powerbank.

Prendilo adesso a 1535€ invece di 2399€. Mettilo nel carrello e – prima di completare l’odine – applica il codice “E492JRMH”.

Se la potentissima station AC300 (con le sue 6 prese Schuko) viene unica al modulo batteria B330, il risultato è una centrale elettrica solare che non ha rivali. Una combo che ti permetterà di avere tutta l’elettricità che ti serve mentre sei in giro e di abbattere (effettivamente) i costi in bolletta in casa.

Prendi il kit a 2783€ invece di 3899€. Mettilo nel carrello e – prima di completare il tuo ordine – usa il codice “E492JRMH”.

Altrettanto interessate è il kit composto dalla Bluetti AC200MAX, ottima station per la casa e le attività all’aperto, con la potente batteria B300. Anche in questo caso, a disposizione avrai un potente sistema per tagliare i costi in bolletta. Tutti di altissima qualità, come solo queste eccellente brand riesce a garantire.

Prendi il set a 2927€ invece di 3499€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – inserisci il codice “E492JRMH”.

Visto che strepitose occasioni firmate Bluetti ci sono su GeekMall? La tua centrale elettrica solare portatile super premium aspetta solo te! Scegli la tua preferita e completa l’ordine usando gli speciali coupon. Ricevi tutto con spedizioni rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.