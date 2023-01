Blue Monday in arrivo? La FELICITÀ è su Amazon: 5 gadget WOW a meno di 10€

Se ti stai chiedendo quando è il Blue Monday 2023, sappi che ci siamo quasi: è previsto per il prossimo 16 gennaio. Perché lasciare che la tristezza prenda il sopravvento, quando un po’ di shopping terapeutico economico su Amazon può rendere felici con poco? Dai un’occhiata a questi 5 gadget, nel momento in cui te li segnalo costano tutti meno di 10€ e le spedizioni sono rapide e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime.

Il primo è un classico: un interessante ed elegante paio di auricolari Bluetooth, perfetti per ascoltare musica e parlare al telefono mantenendo le mani libere. Buona qualità audio e ottima autonomia energetica, sono in promozione a 9,99€.

Il secondo prodotto è utilissimo. Sembra una penna, ma è tutt’altro: si tratta di una praticissima torcia compatta di Varta, super robusta e poco ingombrante. Utilissima in una marea di contesti, puoi averla sempre con te e utilizzarla all’occorrenza. Nonostante sia super compatta, è incredibilmente luminosa. Prendila adesso a 7,52€ appena.

Il terzo gadget è perfetto per chi ha tante videocassette, magari con i propri ricordi di famiglia a bordo. Con il passare del tempo, il serio rischio è quello di poterli più guardare ed è un vero peccato. Perché non renderli eterni? Con questo accessorio incredibilmente economico, puoi digitalizzare i contenuti e conservarli in eterno sul PC, su chiavetta, sul cloud. Il prezzo? Assurdo: puoi prendere il convertitore a 5€ circa appena.

A seguire, un completissimo set di cacciavite di precisione in kit 27 in 1. La pratica custodia conserva una marea di inserti: basta montarli sul manico in dotazione per usarlo senza alcun problema. Perfetto per lavori che richiedono precisione come elettrodomestici, occhiali, giocattoli e prodotti di elettronica: potrai sfruttarlo in una marea di contesti. Prendilo adesso a 5,89€ appena.

Per finire, un cappello che nasconde un segreto: integra anche delle cuffie Bluetooth, che ti permetteranno di ascoltare la tua musica preferita senza dover utilizzare altri prodotti e mantenendo la testa al caldo. Il dispositivo elettronico è rimovibile: puoi toglierlo e lavare il cappello senza alcun problema. Il kit con un paio di caldissimi guanti in omaggio lo prendi a 9,99€ (sconto del 47%!)

Non lasciare che la tristezza del Blue Monday prenda il sopravvento. Fai adesso golosi affari su Amazon con questi 5 prodotti a meno di 10€: un po’ di shopping terapeutico rende sempre più felici.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.