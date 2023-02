Vorresti ottenere l’1% di cashback ogni anno sui tuoi acquisti? Questa opportunità te la offre Blu American Express, la carta di credito contactless a canone gratuito (per il primo anno) e TAN/TAEG 14%/23,69%. Ma i vantaggi non si limitano al cashback: tutti i titolari otterranno flessibilità di pagamento, linea di credito fino a 10 mila euro e imperdibili sconti con Amex Offers.

Come funziona la promozione?

Blu American Express ti restituisce l’1% di cashback sugli acquisti effettuati con Carta: riceverai il riaccredito automaticamente sul conto Carta alla fine di ogni anno. Nel dettaglio, il riaccredito avverrà solo nel caso in cui Blu American Express sia in corso di validità e il titolare sia in regola con i pagamenti. Alcune operazioni, tuttavia, non sono incluse nella promozione cashback: puoi verificarle nelle condizioni riportate sul sito web dell’iniziativa.

Come abbiamo anticipato, sono diversi i vantaggi aggiuntivi proposti da Blu American Express, primo fra tutti la flessibilità di pagamento: ogni mese potrai infatti scegliere se pagare l’intero estratto conto a saldo o se dividerlo in più rate mensili. Inoltre, puoi richiedere una Linea di credito fino a 10 mila euro da utilizzare per le spese di ogni giorno.

In esclusiva per American Express, come titolare avrai accesso a sconti e offerte tutto l’anno grazie a Amex Offers, senza voucher, codici o altre complicazioni. Ti basterà visitare la sezione “Offerte” accedendo al tuo Conto Carta oppure dall’app Amex, da cui è possibile gestire comodamente tutti i tuoi movimenti.

Come richiedere Blu American Express

Se hai intenzione di richiedere Blu American Express e aderire alla promozione cashback e canone gratuito per il primo anno, accedi a questo link e fai clic sul bottone blu “Richiedi la tua Carta”. Tieni a portata di mano le tue informazioni bancarie (IBAN, nome della tua Banca, Anno di apertura conto), un documento d’identità in corso di validità, Codice Fiscale o Carta d’identità elettronica / Tessera Sanitaria.

Inoltre, verifica di possedere i seguenti requisiti:

Essere maggiorenne

Avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere ad una Carta prepagata

Essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano

Avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. American Express potrà richiedere prova del reddito indicato

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.