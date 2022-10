Blink Outdoor: videocamera senza fili a prezzo WOW

Se vuoi una casa sicura hai sicuramente bisogno di una videocamera perché sai benissimo quando sia un deterrente per un mal intenzionato. Ecco perché oggi voglio parlarti di questa offerta che ho trovato su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello Blink Outdoor a soli 55,99 euro, invece che 99,99 euro.

Una videocamera di sicurezza che farà stare tutta la tua famiglia al sicuro. È resistente alle intemperie quindi puoi tranquillamente metterla all’esterno, magari nel punto dove sai è più probabile che qualcuno cerchi d’introdursi in casa tua senza il permesso. Ha un sensore di movimento personalizzabile, per evitare inutili allarmismi.

Oggi puoi fare un vero colpaccio con questo super sconto del 44% proposto da Amazon. Per cui non farti sfuggire l’occasione. Acquista ora Blink Outdoor a soli 55,99 euro.

Blink Outdoor: la tranquillità di una casa sicura

Blink Outdoor funziona senza fili, per cui l’installazione è semplicissima e non richiede nessun cavo. È dotata di batterie AA al litio, già incluse, che dureranno 2 anni. Non dovrai preoccuparti del sole o della pioggia perché è stata pensata proprio per essere messa all’esterno, per cui è molto resistente agli agenti atmosferici.

Quando la videocamera capterà un movimento, riceverai una notifica sul tuo smartphone, e portai guardare in tempo reale quello che sta succedendo. Puoi anche personalizzare le zone di rilevamento attraverso l’app Blink Home Monitor, e così ricevere avvisi solo quando è davvero il caso.

Grazie alla funzione Live View e l’audio bidirezionale, portai vedere e addirittura parlare con i tuoi visitatori attraverso l’app sul tuo dispositivo mobile. Inoltre è compatibile con Alexa, così potrai usare anche i comandi vocali.

Che stai aspettando, fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello Blink Outdoor a soli 55,99 euro, invece che 99,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.