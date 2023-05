Blink Outdoor: per la videosorveglianza di esterni ad un prezzo imbattibile

Se stai cercando una videocamera di sicurezza senza fili per proteggere la tua casa, non perdere l’offerta del 40% di sconto sulla Blink Outdoor disponibile su Amazon. Questa videocamera di sicurezza in HD è alimentata a batteria e funziona fino a due anni con due batterie AA al litio (incluse). Non è necessario alcun cablaggio o installazione da parte di professionisti, poiché la videocamera è progettata per essere configurata autonomamente in pochi minuti. Approfitta subito di questa promozione e acquistala ad un prezzo ridicolo di soli 59,99 euro.

Blink Outdoor: non puoi trovare di meglio a questo prezzo

La Blink Outdoor è concepita per resistere agli agenti atmosferici e può essere utilizzata per proteggere la tua casa sia all’interno che all’esterno, con il sole o con la pioggia. Grazie alla visione notturna a infrarossi, puoi monitorare la casa giorno e notte. Inoltre, riceverai notifiche sul tuo smartphone quando la videocamera rileva del movimento e potrai personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor per ricevere avvisi solo quando ce ne sarà bisogno.

La funzionalità Live View e l’audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor ti consentono di vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale (la funzione Live View non è costantemente attiva). Inoltre, la Blink Outdoor è compatibile con Alexa, quindi puoi utilizzare la voce per monitorare la casa tramite i dispositivi con integrazione Alexa compatibili. Puoi salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB oppure nel cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

In sintesi, la Blink Outdoor è una videocamera di sicurezza senza fili facile da installare e configurare autonomamente in pochi minuti. Con la sua resistenza agli agenti atmosferici e la lunga durata della batteria, questa videocamera è ideale per monitorare la tua casa giorno e notte, sia all’interno che all’esterno. Non perdere l’offerta del 40% di sconto su Amazon e proteggi la tua casa ad un prezzo stracciato di soli 59,99 euro. Mi raccomando, se sei interessato a questa occasione non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

