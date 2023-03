Blink Outdoor: la videosorveglianza affidabile per esterni (-40%)

La sicurezza è un aspetto fondamentale per la protezione della casa e dei propri cari. In questo senso, la videocamera di sorveglianza per esterni Blink Outdoor rappresenta un’ottima soluzione, in particolare se si considera che Amazon la propone con uno sconto interessante del 40%. In questo modo puoi acquistare questo prodotto di alta qualità, ad un prezzo accessibile di soli 53,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Blink Outdoor: non puoi trovare videocamera migliore di questa a questo prezzo

La videocamera Blink Outdoor è un dispositivo senza fili, alimentato a batteria, che consente di monitorare la casa giorno e notte, grazie alla visione notturna a infrarossi. Inoltre, la lunga durata della batteria, che consente di utilizzare il dispositivo fino a due anni con due batterie AA al litio, rappresenta un vantaggio notevole.

Blink Outdoor è stata progettata per resistere alle intemperie e proteggere la casa sia all’interno che all’esterno, con il sole o con la pioggia. In questo modo, il dispositivo si dimostra particolarmente versatile, adattandosi a diverse esigenze. Il monitoraggio della casa avviene tramite notifiche sul telefono che avvertono l’utente quando la videocamera rileva del movimento. Inoltre, grazie alla possibilità di personalizzare le zone di movimento dall’app Blink Home Monitor, è possibile ricevere avvisi solo quando necessario.

La funzionalità Live View, invece, consente di vedere, ascoltare e parlare con i visitatori in tempo reale, attraverso l’audio bidirezionale dall’app Blink Home Monitor. Un vantaggio rilevante di Blink Outdoor è la facilità di configurazione, che consente di installare il dispositivo autonomamente in pochi minuti, senza la necessità di cablaggi o di un’installazione professionale. Inoltre, la compatibilità con Alexa, consente di monitorare la casa attraverso i dispositivi con integrazione Alexa compatibili.

Infine, per quanto riguarda la gestione dei video registrati dalla Blink Outdoor, è possibile salvarli e condividerli localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB, oppure nel cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink.

In sintesi, la videocamera di sorveglianza Blink Outdoor si presenta come una soluzione pratica, facile da installare e versatile, adatta a monitorare la casa in modo semplice ed efficace. Grazie allo sconto incredibile del 40% su Amazon, rappresenta un’occasione da non perdere per chiunque voglia garantire la sicurezza della propria abitazione, ad un prezzo conveniente di soli 53,99 euro. Sbrigati ad acquistarla prima che le ultime scorte disponibili si esauriscano.

