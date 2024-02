Blink Outdoor + Floodlight al 45%: videocamera di sicurezza PREMIUM

Se vuoi mettere al sicuro la tua abitazione senza spende un patrimonio oggi è il giorno perfetto. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il sistema di videosorveglianza Blink Outdoor + Floodlight a soli 76,99 euro, invece che 139,8 euro.

Come puoi vedere adesso c’è uno sconto del 45% che ti permette di risparmiare ben 63 euro sul totale. Questo è davvero un prezzaccio che non si ripeterà facilmente, quindi approfittane. Così puoi stare tranquillo che nessuno proverà a entrare in casa tua e puoi stare sereno anche se lasci i tuoi figli a casa da soli.

Blink Outdoor + Floodlight: la sicurezza a prezzo mini

Con la videocamera Blink Outdoor puoi vedere chi bussa alla porta con immagini in HD a 1080p ed è dotata di un audio bidirezionale. Quindi puoi sentire e parlare con chi è nelle vicinanze anche mentre non sei a casa, direttamente con il tuo smartphone, grazie all’app dedicata.

Il sistema include dei faretti che illuminano la zona e ti fanno vedere perfettamente anche di notte, offrendo immagini ottime. Inoltre ha un sensore di movimento che attiva i fari e invia una notifica al tuo smartphone. Essendo tutto wireless l’installazione è semplicissima ed è compatibile con i comandi vocali di Alexa.

Fai alla svelta perché un’occasione così è più unica che rara. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo sistema di videosorveglianza Blink Outdoor + Floodlight a soli 76,99 euro, invece che 139,8 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.