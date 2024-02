Blink Outdoor al 59%: videocamera di sicurezza e campanello smart

Casa sicura e citofono smart? Oggi puoi avere tutto in uno e pagarlo veramente molto poco. Fai alla svelta dunque, fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello il sistema completo Blink Outdoor a soli 69,99 euro, invece che 169,98 euro.

Quindi adesso puoi avvalerti di un mega sconto del 59% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare la bellezza di quasi 100 euro sul totale. Ma le occasioni non sono finite qui. Infatti se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 14 euro al mese per 5 mesi senza interessi, solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Blink Outdoor con audio bidirezionale e comandi vocali

In questo bundle avrai un videocitofono smart con risoluzione HD a 1080 p che ha una visione notturna a infrarossi perfetta e un audio bidirezionale. Quando qualcuno suona alla porta riceverai una notifica sul tuo dispositivo che hai associato e potrai anche rispondere da lì. È compatibile con Alexa e impermeabile (IP54).

Riceverai anche la videocamera di sicurezza senza fili che potrai mettere sia all’interno che all’esterno, anch’essa compatibile con i comandi vocali di Alexa. E incluso il Sync Module 2 dove potrai salvare i video senza usare il cloud.

Approfitta velocemente di questa occasione perché è più unica che rara. Quindi vai adesso su Amazon e acquista il tuo sistema completo Blink Outdoor a soli 69,99 euro, invece che 169,98 euro. Se concludi l’ordine subito riceverai tutto a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

