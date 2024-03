Blackview Tab60 in offerta: schermo stupendo e RAM esagerata

Grazie allo sconto di oggi su Amazon, il Blackview Tab60 è una proposta allettante per chi cerca un tablet versatile e ad alte prestazioni a un prezzo accessibile. Attualmente è disponibile a soli 109,99€, grazie a uno sconto del 27% sul prezzo consigliato di 149,99€.

Equipaggiato con un processore octa-core e dotato di ben 12GB di RAM, il Blackview Tab60 promette un’esperienza utente fluida e senza interruzioni, sia che si tratti di navigazione web, che di utilizzo di app o di giochi. Grazie ai 128GB di memoria interna, espandibili fino a 1TB tramite scheda TF, offre uno spazio di archiviazione più che sufficiente per tutti i tuoi e-book, video, film e app preferiti, assicurandoti così di avere sempre con te tutto ciò che ti serve.

Uno dei punti di forza del Blackview Tab60 è il suo sistema operativo Android 13, che, insieme all’esclusivo sistema di ottimizzazione Doke, migliora notevolmente l’esperienza d’uso in termini di facilità di navigazione, privacy e funzionalità innovative, come la visualizzazione a schermo diviso e il supporto Smart Google Lens, arricchendo ulteriormente l’esperienza utente con informazioni contestuali in tempo reale.

Il display da 8.68 pollici HD+ del Tab60 offre una visione chiara e dettagliata, perfetta per l’intrattenimento, lo studio e il lavoro. Inoltre, il supporto a Widevine L1 consente la visione di contenuti in streaming ad alta definizione, mentre le fotocamere duali, da 8MP posteriore e 5MP frontale, permettono di catturare momenti importanti o di effettuare videochiamate con chiarezza.

Con funzionalità aggiuntive come GPS, doppi altoparlanti Smart-K, Face ID e una garanzia di 2 anni, il Blackview Tab60 si presenta come una soluzione ideale per chi cerca un tablet ad alte prestazioni, ma a un prezzo contenuto. Non perdere questa offerta e acquistalo subito risparmiando!