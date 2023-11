Blackview Tab 7 Pro per un tablet sotto i 100€ che ne VALE LA PENA

Acquistare un tablet non è mai stato così semplice. Metti da parte i sogni nel cassetto perché questo diventa realtà grazie a Blackview Tab 7 Pro che porti a casa e ti fa deliziare. Non solo ha Android e servizi Google ma è di ottima qualità e lo usi per tutto.

Approfitta del ribasso su Amazon. Con uno sconto arriva a soli 97€ per poterlo acquistare senza paura ma soprattutto per concludere un affare. Cosa aspetti? Completa l’acquisto al volo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Blackview Tab 7 Pro è un tablet promosso in tutto e per tutto

Sottile, moderno e leggero. Da avere dietro è semplice e comodo così non ne fai mai a meno in ufficio, a casa e persino all’università. Dal momento che ti mette a portata di mano quello di cui hai bisogno, perché limitarne l’utilizzo?

Con display ampio e sopra i 10 pollici hai una visione perfetta dei contenuti. Come ti dicevo prima, hai sia Android che servizi Google presenti per poter scaricare qualunque applicazione. Divertiti con giochi, streaming ma anche con social e tutto il resto.

Audio ottimo, tanta memoria di base con i 128 GB installati e anche la possibilità di espandere con una semplice scheda di memoria. Ne approfitto per dirti che puoi inserire anche Due SIM al suo interno per ottenere copertura internet anche fuori casa grazie al 4G LTE e tutto il resto.

Cosa dirti se non che non mancano all’appello: fotocamera posteriore, frontale, batteria con ricarica rapida per tanta autonomia e tutta una serie di plus come Bluetooth, GPS e così via?

Questo tablet non scherza. Porta immediatamente a casa il tuo Blackview Tab 7 Pro a soli 97€ grazie allo sconto su Amazon, è un affare.

