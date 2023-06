Blackview Tab 7 Pro: l'ottimo tablet economico in offerta su Amazon

Se stai cercando un tablet affidabile e con ottime prestazioni a un prezzo conveniente, non cercare oltre: il Blackview Tab 7 Pro potrebbe essere esattamente ciò di cui hai bisogno. Questo tablet è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 19%, rendendolo un’opzione ancora più interessante per gli acquirenti attenti al budget, ad un prezzo speciale di soli 129,99 euro.

Blackview Tab 7 Pro: difficile trovare di meglio a questo prezzzo

Una delle caratteristiche che rendono il Blackview Tab 7 Pro un’opzione interessante è il suo processore T606 a 8 core, che offre una risposta rapida senza ritardi anche durante l’utilizzo di diverse applicazioni contemporaneamente. Con una combinazione di 6GB di memoria e 4GB di espansione della memoria, questo tablet offre ampio spazio per archiviare giochi, video, applicazioni e musica. Inoltre, con 128GB di ROM e la possibilità di espandere la memoria fino a 1TB tramite scheda TF (non inclusa), non dovrai più preoccuparti di rimanere senza spazio di archiviazione.

Un’altra caratteristica interessante del Blackview Tab 7 Pro è la presenza di due slot per SIM, che ti permetteranno di rimanere connesso al lavoro o all’intrattenimento in qualsiasi momento. Con il supporto per 2.4G/5G WiFi, potrai sfruttare al massimo le reti disponibili per una navigazione veloce e senza interruzioni.

Per quanto riguarda il software, il Blackview Tab 7 Pro utilizza Android 12 e Doke_OS GO3.0. Questo tablet attribuisce grande importanza alla tua privacy, offrendo funzioni di gestione delle autorizzazioni e una Dashboard privacy per un utilizzo più sicuro dei tuoi dati. Inoltre, Doke OS_P 3.0 migliora la comodità dell’utente con funzioni pratiche come la modalità PC, il tema scuro e la navigazione gestuale. Inoltre, grazie alla certificazione Google GMS, avrai accesso a un’ampia gamma di app popolari come Line, Facebook, Skype, Netflix, YouTube e Twitter.

Il Blackview Tab 7 Pro vanta anche un display da 10,1 pollici con risoluzione 1200×1920 FHD+, che offre un ampio angolo di visione e dettagli vividi. In combinazione con la modalità oscura e la modalità di lettura, questo tablet ti offrirà il miglior comfort di lettura possibile. Inoltre, i due altoparlanti presentano un effetto stereo, che ti permetterà di immergerti completamente nel vasto mondo del suono. E se preferisci utilizzare le cuffie, potrai farlo grazie al jack per cuffie da 3,5 mm che ti permette di caricare il dispositivo e ascoltare musica senza interferenze.

Infine, la batteria da 6580mAh del Blackview Tab 7 Pro ti permette di goderti a lungo video, giochi, e-book e musica senza doverti preoccupare di rimanere senza energia. Approfitta subito di questa offerta su Amazon e acquista questo prodotto affidabile al prezzo vantaggioso di soli 129.99 euro. Non perdere altro tempo, con un prezzo del genere le scorte a disposizione si esauriranno presto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.