Blackview Tab 5, tablet Android 12 a meno di 67€: offerta bomba su Amazon

Cerchi un tablet Android economico ma affidbaile? Ti veniamo subito in soccorso. Il Blackview Tab 5 è un tablet Android versatile ed economico, disponibile su Amazon al prezzo straordinariamente basso di soli 66,49€. Dotato del sistema operativo Android 12, offre un’esperienza aggiornata e sicura. La potenza del tablet è garantita da una CPU a 4 core e una RAM da 5GB (composta da 3GB di RAM fisica e 2GB di memoria virtuale), che migliora notevolmente le prestazioni e la velocità del dispositivo.

La memoria interna da 64GB permette di archiviare numerosi giochi, video, app e musica. Inoltre, il tablet supporta l’espansione di memoria fino a 1TB tramite scheda TF, offrendo ancora più spazio di archiviazione. Il sistema operativo Android 12 è arricchito dall’UI Doke OS_P 3.0, che aggiunge funzioni utili come lo split screen e la registrazione dello schermo. Ciò permette un’esperienza di utilizzo più efficiente e personalizzata.

Il tablet è certificato da Google GMS, garantendo l’accesso ai servizi e alle app del Google Play Store. Il Blackview Tab 5 ha uno schermo IPS HD da 8 pollici con una risoluzione di 1280×800 pixel, offrendo un’ottima qualità dell’immagine e un ampio angolo di visione. Il rapporto dello schermo di 16:10 lo rende ideale per la visione di contenuti video, assicurando un’esperienza di visione confortevole.

Il design del tablet è ultra-sottile, con uno spessore di soli 9,7 mm e un peso di 355g, rendendolo facile da trasportare ovunque. Questo lo rende un’ottima opzione come regalo di inizio scuola per i bambini. La batteria da 5580 mAh consente di godersi video, giochi, eBook, musica e altro ancora per molte ore senza preoccuparsi di dover ricaricare frequentemente. Il tablet dispone di un jack per cuffie da 3,5 mm, che permette di ascoltare musica o caricare il dispositivo senza interferenze. La funzione OTG consente di collegare altri prodotti elettronici al tablet. Inoltre, il tablet è dotato di due altoparlanti che offrono un’esperienza audio di qualità, con una frequenza delicata ed energica e un tono puro.