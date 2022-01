Blackview Tab 11 è il tablet che ti meriti (coupon)

Tra tutti i tablet presenti sul mercato, Blackview Tab 11 è uno di quelli che potresti non avere preso in considerazione e lasciatelo dire: a tuo malgrado. Questo prodottino è una vera bomba che ti consente di avere tutto a portata di mano e soprattutto di poter far affidamento su un gioiellino che durerà anni e anni senza mai subire rallentamenti. Grazie al coupon che attivi tu stesso su Amazon te lo porti a casa con un piccolo sconto che fa scendere il suo prezzo ad appena 244,99€. Forse il prezzo potrebbe spaventarti un po' non conoscendo un marchio, ma se continui a leggere ogni tuo dubbio verrà dissipato.

Le spedizioni sono completamente gratuite con Prime.

Blackview Tab 11 è il tablet che ti meriti

Disponibile in tre colorazioni diverse, Blackview Tab 11 è uno di quei prodotti che non noti subito ma appena scopri di cosa è capace pensi solo una cosa: è lui. Completo di tutto ti regala un'esperienza unica che non ti lascia deluso sotto nessun aspetto.

Conta che già solo come display monta un pannello da 10,36 pollici in risoluzione 2K con cui ti gusti tutta l'esperienza senza alcuna limitazione. Immagini, applicazioni, social e contenuti in streaming vengono riprodotti al massimo offrendoti un piccolo cinema su cui fare sempre affidamento. Le sue caratteristiche di punta, tuttavia, non si limitano soltanto a questo perché trovi altresì un processore che ti supporta in ogni tua scelta con tanto di 8 GB di RAM e 128 GB di memoria che puoi espandere mediante MicroSD. Ti vorrei far notare che specifiche tecniche del genere non sono comuni su un prodotto come un tablet, quindi fai bene i tuoi calcoli.

Per completare l'esperienza, poi, non mancano all'appello due fotocamere con tanto di sensore da 13 megapixel una batteria che si alimenta in modo rapido e il supporto a WiFi, 4G LTE e finanche al 5G.

Acquista subito il tuo Blackview Tab 11 su Amazon attivando il coupon e pagandolo solamente 244,99€.

Ps: le scorte sono limitatissime.