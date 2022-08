Blackview Smartwatch Fitness da comprare subito, su Amazon (-38%)

Veramente un affare quello che propone oggi Amazon, praticamente regalando Blackview Smartwatch Fitness. Tutto quello che ti serve a portata di mano, anzi di polso. Non pensarci troppo perché non garantiamo che Amazon tenga a lungo questo sconto. Compra subito Blackview Smartwatch Fitness a 33,99 euro, risparmiando il 38% sul prezzo originale.

Blackview ci ha ormai già abituati da tempo all’ottimo rapporto qualità prezzo, ma ora con Amazon, raggiungiamo la vetta con questo sconto pazzesco. Smartwatch dallo stile sportivo che può diventare anche elegante con i due cinturini che troverai nella confezione.

Tanti colori da scegliere per ogni gusto, ergonomico e leggero, adatto per ogni situazione e soprattutto per attività sportive. Non perderti questa offerta di Amazon e metti adesso nel carrello Blackview Smartwatch Fitness a 33,99 euro.

Blackview Smartwatch Fitness: tutto quello che cerchi a un prezzo bassissimo

Questo Smartwatch Fitness è dotato di un display da 1.3 pollici full touch, con la nuova tecnologia TFT screen. Ottima qualità e tocco sensibile e veloce. Diversi quadranti già disponibili tra cui scegliere, e la possibilità anche di caricare un’immagine personalizzata. Leggi le notifiche di sms, Facebook, Messenger, WhatsApp, Instagram o Twitter, direttamente dal tuo Smartwatch.

Grazie alle 12 modalità di esercizio fisico con GPS Blackview Smartwatch Fitness ti accompagnerà in ogni momento della giornata. Tieni sotto controllo i passi o i chilometri che percorri durante il giorno e mettili a confronto con le calorie bruciate. Monitora la frequenza cardiaca in tempo reale con la nuova tecnologia di misurazione high-tech. Stai attento alla saturazione di ossigeno nel sangue e valuta il tuo sonno per comprendere al meglio il tuo stato salute.

Io metto le mani avanti, questa offerta finirà presto, per cui compra adesso il tuo Blackview Smartwatch Fitness in offerta su Amazon a 33,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.