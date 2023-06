Blackview presenta il suo ultimo tablet: Tab 11 WiFi

Il noto marchio tecnologico Blackview, continua a offrire dispositivi all’avanguardia a prezzi accessibili e ha presentato recentemente il suo ultimo tablet, il Tab 11 WiFi. Questo nuovo dispositivo combina prestazioni superiori con grande portabilità, offrendo un’esperienza di qualità per il lavoro, lo studio e il tempo libero.

Design elegante e leggero

Il Tab 11 WiFi di Blackview è realizzato con una struttura in lega di alluminio, che conferisce al tablet un peso di soli 442g e uno spessore di soli 7,6mm. Disponibile nei colori Verde Laguna e Grigio Spaziale, il design minimalista e sottile rende il Tab 11 WiFi un oggetto piacevole da vedere e comodo da utilizzare.

Display eccezionale e audio coinvolgente

Il Tab 11 WiFi è dotato di un ampio schermo da 10,36 pollici con una risoluzione di 2,4K pixel, che offre una qualità visiva straordinaria. Inoltre, i doppi altoparlanti Smart-PA Box garantiscono un audio coinvolgente e di alta qualità. Questo tablet è perfetto per lo streaming di film, le videoconferenze e molto altro. Inoltre, il Tab 11 WiFi dispone di modalità di comfort per gli occhi per proteggere la salute visiva degli utenti durante l’utilizzo prolungato.

Efficienza e versatilità migliorata

Blackview Tab 11 WiFi offre una serie di funzioni progettate per migliorare l’efficienza degli utenti nella vita quotidiana. La funzione di visualizzazione a schermo diviso, abbinata alla penna stilo inclusa, consente di prendere appunti durante le lezioni online o le riunioni. Inoltre, il tablet supporta una modalità PC, consentendo di utilizzare mouse, tastiera e touchscreen con display multi-finestra, offrendo un’esperienza simile a quella di un PC.

Batteria di lunga durata e ricarica rapida

Nonostante il suo sottile spessore, il Tab 11 WiFi è dotato di una batteria potente da 8.380mAh, che garantisce fino a 20 ore di utilizzo giornaliero e 5,2 ore di streaming video continuo. Inoltre, la ricarica rapida da 18W consente di ripristinare rapidamente l’energia del tablet.

Fotografia di alta qualità

Il Tab 11 WiFi presenta doppie fotocamere da 16MP, che consentono di scattare foto di alta qualità. Grazie agli algoritmi ArcSoft® 4.0, è possibile ottenere immagini straordinarie con modalità come Bellezza, HDR, Ritratto, Panoramica e Notturna. La fotocamera frontale da 16MP e la fotocamera posteriore da 16MP consentono di catturare ogni momento in modo dettagliato e nitido.

Prestazioni potenti e ampio spazio di archiviazione

Il Tab 11 WiFi è alimentato da un processore octa-core MediaTek MT8183, che garantisce prestazioni potenti e veloci. Inoltre, il tablet offre fino a 14GB di RAM (inclusi 6GB di espansione senza costi aggiuntivi) e 256GB di ROM, con la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione tramite schede TF fino a 1TB. Questo significa che gli utenti avranno ampio spazio per le proprie app, i file e i contenuti multimediali, garantendo un’esperienza di utilizzo fluida e senza rallentamenti. Il Tab 11 WiFi è dotato del sistema operativo DokeOS_P 3.0 basato su Android 12, che offre una maggiore personalizzazione del desktop, un’esperienza fluida e funzionalità avanzate per la privacy e la sicurezza.

Prezzo e disponibilità

Il Blackview Tab 11 WiFi sarà disponibile su Ali-Express in due colori, Verde Laguna e Grigio Spaziale. Durante il periodo dal 12 al 18 giugno 2023, il tablet sarà in vendita con uno sconto del 60% sul prezzo originale, al prezzo eccezionale di soli $149,99, anziché $374,98. Inoltre, con l’acquisto del Tab 11 WiFi, gli utenti riceveranno gratuitamente una penna stilo, una custodia protettiva e una membrana temperata rinforzata.

Il Tab 11 WiFi di Blackview è una scelta eccellente per chi cerca un tablet dalle prestazioni superiori, con un design elegante e un prezzo accessibile. Non perdete l’opportunità di acquistarlo a un prezzo scontato e di sperimentare l’efficienza e la versatilità di questo nuovo dispositivo.

Per ulteriori informazioni sul Blackview Tab 11 WiFi e per effettuare l’acquisto, visitate il sito Blackview.com.