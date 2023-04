Blackview BV9200: il rugged phone definitivo a questo prezzo

Il Blackview BV9200 è un rugged phone che è stato creato per resistere alle situazioni estreme. Questo smartphone robusto è stato progettato per resistere alle cadute, alle alte e basse temperature e all’immersione in acqua, grazie alla sua certificazione MIL-STD-810H. Grazie a uno sconto del 15% su Amazon, oggi puoi acquistare questo dispositivo ad un prezzo vantaggioso di soli 297,49 euro, rendendolo una scelta estremamente convincente. Inoltre, grazie al servizio di finanziamento Cofidis presente sull’e-commerce, lo puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Blackview BV9200: finalmente un rugged phone interessante in offerta

Il Blackview BV9200 non è solo resistente ma anche leggero, con un peso di soli 310g. Ha anche un design elegante con una finitura nera opaca che gli conferisce un aspetto industriale. Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo rugged phone è la sua capacità di memoria impressionante. Ha 14 GB di RAM (8 GB di RAM + 6 GB di memoria virtuale extra) e una memoria interna di 256 GB, che coprono la maggior parte delle esigenze quotidiane. Inoltre, il telefono supporta schede SD fino a 1 TB, quindi avrai sempre abbastanza spazio per salvare i tuoi dati.

Il Blackview BV9200 ha uno schermo da 6,6 pollici FHD+ con una risoluzione di 1080 x 2408 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che offre una visione fluida e chiara. Lo schermo è protetto dal Corning Gorilla Glass 5 e ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light per garantire una riduzione della luce blu dannosa.

Il BV9200 ha una fotocamera posteriore da 50 MP e una fotocamera anteriore da 16 MP, entrambe alimentate dagli algoritmi ArcSoft, tra cui la modalità notturna e subacquea, che consentono di ottenere scatti più professionali. Inoltre, il telefono è dotato di doppi altoparlanti smart-PA BOX e SOUND BY Harman AudioEFX, che offrono un’esperienza audio straordinaria.

Infine, il Blackview BV9200 ha una batteria da 5000 mAh che supporta una ricarica rapida da 66 W, una ricarica wireless da 30 W e una ricarica inversa da 5 W. Inoltre, il telefono è dotato di NFC, indicatore luminoso, GPS e altre funzioni che lo rendono un dispositivo multifunzione.

Se sei alla ricerca di un telefono resistente, il Blackview BV9200 potrebbe essere la scelta giusta per te. E se stai cercando un affare, il fatto che sia scontato del 15% su Amazon lo rende ancora più allettante. In ogni caso, grazie alla sua robustezza, alle sue prestazioni impressionanti e alla sua capacità di memoria, il BV9200 è sicuramente un telefono da considerare. Non perdere questa promozione e acquistalo subito ad un prezzo competitivo di soli 297,49 euro, i pezzi a disposizione sono limitati.

