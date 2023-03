Blackview BV5200 PRO: lo "smartphone carrarmato" a un prezzo BOMBA

Ormai è quasi all’ordine del giorno rompere i propri smartphone con una semplice caduta anche da altezze non eccessive. Nonostante la tecnologia, sotto questo aspetto, stia facendo passi da gigante tra nuovi materiali e vetri sempre più resistenti, la fragilità è ancora presente. Per ovviare a questo problema esistono i famosi ed indistruttibili cellulari Rugged di cui uno, il modello più economico, in offerta lampo su Amazon ad un prezzo davvero interessante.

Blackview BV5200 PRO scontato del 15% su Amazon

Stiamo parlando del Blackview BV5200 PRO che non offre solo una grandissima sicurezza alle cadute, ma anche nell’usabilità quotidiana. Lo smartphone, infatti, offre più funzionalità rispetto al sistema operativo stock Android 12 come il controllo della privacy e lo sfondo nero di sicurezza.

Dal punto di vista hardware troviamo 4 GB di RAM (espandibili di altri 3GB) e 64 GB di ROM espandibile tramite MicroSD fino a 1TB che rendono lo smartphone abbastanza potente da gestire tutte le attività. Il display ha una risoluzione HD+ e tecnologia IPS da 6,1 pollici. Inoltre il Rugged smartphone Blackview BV5200 PRO ha una batteria ad alta capacità da 5180 mAh con risparmio energetico per supportare lo standby a lungo, assicurarvi di poter guardare contenuti multimediali e ascoltare musica per molto tempo.

Il Blackview BV5200 PRO è adatto per l’uso estremo grazie alla protezione dall’acqua e dalla polvere con certificazione IP68 e IP69K e soprattutto agli urti fino a 1,5 metri. Lo smartphone è completamente ricoperto dalla gomma industriale più avanzata (una gomma antiossidante ad alta resistenza, resistente all’usura, alla corrosione e alle temperature estreme da -15 ℃ a 55 ℃), che la rende durevole nel tempo. Presente anche un’incredibile classificazione di livello militare MIL-STD-810H, che si concentra su requisiti di test più rigorosi in ambienti difficili di vario tipo per garantire durata e resistenza.

Il dispositivo è dotato di doppia fotocamera posteriore da 13 MP e da 8 MP che consentono di scattare ottime foto. La fotocamera anteriore è invece da 8 MP e offre la possibilità di ottenere selfie di qualità ed effettuare videochiamate di alta qualità. Essendo un telefono impermeabile, può essere utilizzato anche per scattare foto sott’acqua. Il cuore pulsante del dispositivo, invece, è il processore octa-core Mediatek Helio G35.

Infine lo smartphone supporta due schede nano e la rete 4G FDD-LTE, 3G e 2G oltre all’NFC, al Bluetooth e al Wi-Fi. Approfittate di questa offerta per portarvelo a casa al prezzo di 135,99 euro con uno sconto del 15% rispetto al prezzo di listino. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia con Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.