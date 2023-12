BLACK+DECKER: trapano avvitatore con 2 batterie e 160 accessori (-24%)

Approfitta di questa promozione che ha dell’incredibile e metti le mani su un trapano avvitatore a batteria spettacolare a un prezzo vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello BLACK+DECKER a soli 94,91 euro, invece che 124,16 euro.

Ora con lo sconto del 24% poi risparmiare circa 30 euro sul totale. Con questo trapano avvitatore a batteria puoi fare tutti i lavori di casa, dai più piccoli ai più gradi. Avrai tutto ciò che ti serve. E poi è un attrezzo professionale che non deluderà affatto.

BLACK+DECKER: il trapano avvitatore dei sogni

Questo trapano avvitatore è dotato di 10 posizioni della coppia per permetterti di avvitare e svitare quello che vuoi. Anche praticare fori sarà un gioco da ragazzi e lo puoi fare su materiali diversi. Ha 2 batterie da 18 V che possono essere ricaricate con l’apposito caricatore che trovi già in confezione. Ha un design ergonomico ed è leggerissimo.

Possiede una pratica luce LED posta appena sotto il manico che aiuta a vedere meglio, soprattutto nelle zone buie. Potrai regolare la velocità come desideri e il mandrino è autoserrante, per cui cambi le punte velocemente. In confezione trovi anche una valigetta con ben 160 accessori per svolgere qualsiasi lavoro. Sono disponibili punte di vario genere, tasselli e tanto altro.

Non farti scappare questa occasione unica. Prima che sia tardi vai su Amazon e acquista il tuo BLACK+DECKER a soli 94,91 euro, invece che 124,16 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.