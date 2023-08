Black+Decker: MEGA kit 109 in 1 a prezzo RIDICOLO su Amazon (17€)

Fora e avvita senza alcun problema, grazie a questo mega kit 109 in 1 firmato Black+Decker. Affida a lui tutti i tuoi lavori di fai da te e portalo sempre con te, grazie alla praticissima custodia in dotazione. Super completo e di altissima qualità, a questo prezzo è un regalo: completa al volo l’ordine su Amazon per prenderla a 17€ circa appena. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è limitatissima.

Completissimo, in dotazione ricevi:

11 punte Brad Point da 3-8 mm, con incrementi di 0.5 mm;

10 punte HSS-TiN da 1.5-4.5 mm con incrementi di 0.5 mm e da 5.6 e 8 mm;

5 punte per muratura da 3, 5, 6, 8 e 10 mm;

9 bussole da 5-13 mm, 57 inserti per avvitatura da 25 mm (Phillips Ph1 (x1), Ph2 (x1), Ph0 (x1) e Ph3 (x4);

Pozidriv Pz1 (x3);

Pz2 (x4), Pz3 (x1) e Ph0 (x1);

impronta a taglio SL4 (x2), SL5 (x2), SL6 (x2), SL7 (x2);

impronta a stella Tx10 (x2), Tx20 (x2), Tx25 (x2), Tx27 (x2), Tx30 e Tx15 (x1);

impronta quadrata Sq1 (x1), Sq2 (x1) e Sq3 (x1);

testa esagonale da 4 e 5 mm (x2) e da 6 mm (x3));

10 inserti per avvitatura da 50 mm (Phillips Ph1 (x1), Ph2 (x1) e Ph3 (x1);

Pozidriv Pz1 (x1), Pz 2 (x1) e Pz3 (x1);

impronta a taglio SL6 (x1) e SL8 (x1) e Torx Tx15 (x1) e Tx20 mm (x1);

1 portainserti magnetico per inserti da 25 mm, 1 svasatore.

Insomma, in una valigetta di dimensioni super compatte avrai a disposizione punte e inserti di ogni tip: tutto quello che occorre per completare i tuoi lavori di fai da te. Completa al volo l’ordine per portare a casa questo spettacolare kit 109 in 1 di Black+Decker a 17€ circa appena da Amazon. Lo ricevi con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità residua è limitatissima.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.