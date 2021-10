Black Widow arriva su Disney+ senza costi aggiuntivi

Oggi è una giornata molto importante per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe che sono anche abbonati al servizio di streaming Disney+. Infatti, a partire da oggi, 6 ottobre 2021, il film che ha inaugurato la Fase 4 della Marvel, Black Widow, è disponibile in streaming senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati.

Black Widow: sinossi, trailer e informazioni varie

La pellicola che ha visto l'interpretazione di Scarlett Johansson nei panni della protagonista Vedova Nera, ha debuttato nei cinema il 7 luglio e su Disney+ il 9 luglio, ma con la formula dell'Accesso VIP che permetteva agli abbonati di vedere il film a casa pagando 21,99 euro oltre al canone mensile o annuale.

Ora, invece, potete godere le avventure di Natasha Romanoff senza costi aggiuntivi, questa è la sinossi ufficiale del film:

Natasha Romanoff, alias Vedova Nera, si misura con i suoi lati più oscuri mentre si trova a dover affrontare una pericolosa cospirazione legata al suo passato. Perseguitata da una forza che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggerla, Natasha dovrà fare i conti con le sue esperienze come spia e con i suoi rapporti irrisolti che si è lasciata alle spalle molto prima di diventare un Avenger.

Nel cast sono presenti anche Florence Pugh (Yelena), David Harbour (Alexei/Guardiano Rosso) e Rachel Weisz (Melina). Il primo film della Fase 4 dell'MCU è diretto da Cate Shortland e prodotto da Kevin Feige. Dopo Black Widow, il 12 novembre, toccherà anche a Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli arrivare su Disney+. Ricordiamo che la sottoscrizione dell'abbonamento a Disney+ costa 8,99 euro al mese o 89,90 euro all'anno. È possibile disdire l'abbonamento in qualsiasi momento.