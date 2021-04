Blak Shark 4 è uno smartphone da gaming eccezionale: bello esteticamente e incredibilmente potente. Oltre a questo, ha anche un prezzo di vendita decisamente accessibile: se poi ci aggiungi uno sconto, allora diventa lo smartphone da comprare. Ecco come risparmiare, ed avere questo gioiellino a prezzo super.

Black Shark 4: tanta potenza

Un device super potente, con caratteristiche uniche. La sua vocazione di smartphone da gaming è evidente. Basta guardare, ad esempio, il doppio trigger magnetico pop-up che ti permetterà di vivere sessioni di gaming super intense sull’eccezionale display. Si tratta di un pannello da 6,67″ di tipo AMOLED con un refresh rate da ben 144Hz e un touch sampling rate da 720Hz. A completare l’esperienza, un audio stereo eccezionale e l’ingresso jack audio da 3,5 millimetri.

Ovviamente, per un dispositivo così potente, è fondamentale anche avere un’autonomia energetica adeguata. Nessun problema, grazie all’enorme batteria da 4500 mAh, supportato da un sistema di ricarica da 120W.

Per il resto, questo eccezionale gaming phone, non manca di essere completo sotto tutti gli altri punti di vista. Sotto la scocca, c’è il potente processore Qualcomm Snapdragon 870, supportato da RAM LPDDR5 e UFS 3.1, con sistema di raffreddamento a liquido aggiornato. Non manca la connettività 5G. Il sistema operativo naturalmente è Android, sotto interfaccia utente Joyui 12.5 e strumenti da gioco Game Studio 4.0.

Black Shark 4: come averlo in sconto

Per avere subito questo eccezionale Black Shark 4 in super offerta sullo store Aliexpress ufficiale, ti serve uno speciale coupon che puoi trovare direttamente sulla pagina dedicata.

Il device è invece disponibile qui e – applicando il coupon – otterrai prezzi eccezionali con spedizioni da magazzino cinese o europeo, sulla base della disponibilità:

6+128G: prezzo finale 419$ invece di 449$

8+128G: prezzo finale 449$ invece di 479$

12+128G: prezzo finale 519$ invece di 519$

12+256G: prezzo finale 569$ invece di 599$

Inoltre, se sarai veloce, potrai ancora sfruttare lo speciale codice sconto “FASTAPR18”, che ti permetterà di accedere ad ulteriori 18€ di sconto, sempre su Aliexpress. Comprando dalla piattaforma, i primi 200 ordini avranno accesso a una custodia fluorescente gratuita mentre i primi 300 ordini arriveranno corredati di un guanto da dito (perfetto per giocare) originale Black Shark. Sii rapido però: l’intera promo scadrà il 30 aprile.

In alternativa, puoi comprare il tuo nuovo gioiellino anche sul sito ufficiale della compagnia a partire dalle 13, ora locale, al prezzo bomba di 499€ di partenza per l’edizione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno. I primi 100 ordini arriveranno con in omaggio una ventola e un case fluorescente: tutti accessori originali Black Shark.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone