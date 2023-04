Black Mirror 6: che sorpresa, ecco la nuova stagione con il primo teaser trailer

Netflix scuote questo pomeriggio di fine aprile annunciando ufficialmente la sesta stagione di Black Mirror, il pluripremiato show incentrato sulle sfide e le problematiche legate alle nuove tecnologie.

L’annuncio è stato accompagnato da un primo teaser trailer che puoi guardare di seguito. Confermata anche la data di uscita: i nuovi episodi saranno disponibile a partire da giugno, tra meno insomma di due mesi.

Black Mirror 6: di cosa parlerà la nuova stagione?

La sesta stagione di Black Mirror proporrà ovviamente la stessa struttura delle passate edizioni, con episodi singoli dedicati ognuno ad una nuova tecnologia e al modo invasivo in cui può intrufolarsi se non addirittura cambiare radicalmente la vita delle persone.

Netflix non ha dato ulteriori dettagli, ma promette di tornare ai fasti delle prime stagioni, dopo una quinta che ha diviso il pubblico. Al momento, la sinossi ufficiale recita:

“L’hai immaginata. L’hai aspettata. L’hai temuta. Torna Black Mirror di Charlie Brooker con la sesta stagione, la più imprevedibile, indefinibile e inaspettata in arrivo a giugno su NETFLIX.”

Non rimane dunque che aspettare per vedere cosa ci riserverà questa attesa sesta stagione. Quel che è certo è che Black Mirror è tornato, dando un nuovo motivo per rinnovare o tornare a sottoscrivere un abbonamento a Netflix, magari sfruttando l’apposita offerta Sky.

