Black Friday: tutti gli AirPods (davvero) in sconto su Amazon

Al Black Friday 2021 puoi scegliere il modello di Apple AirPods che ti piace di più, risparmiando non poco sul prezzo di listino. Le offerte sono reali, così come la convenienza. Ecco le versioni a prezzo ridotto.

Black Friday 2021: gli AirPods in sconto su Amazon

Ho selezionato 4 modelli in tutto, quelli che mi sembrano realmente parecchio appetibili considerando il prezzo ufficiale e il prezzo offerta:

Non resta che scegliere il modello che ti piace di più e approfittare degli sconti del Black Friday Amazon 2021 per portarle a casa in gran sconto. Personalmente, sceglierei il numero 1: modello recentissimo, adesso scontatissimo.