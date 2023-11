Il Black Friday con Sky è folle: TV, Netflix e Cinema quasi GRATIS

Il Black Friday di Sky è davvero pazzesco. Un’offerta folle ti sta aspettando solo online! Attiva Intrattenimento Plus + Cinema a soli 19,90 euro, anziché 48 euro al mese. Per 18 mesi il prezzo è bloccato. Al termine della promozione puoi rinnovare il tuo abbonamento sfruttando gli sconti disponibili in quel momento. Ma cosa include questo incredibile bundle per essere così goloso?

Con Intrattenimento Plus hai Sky TV con tutte le serie TV italiane e internazionali. Addirittura, diverse di queste ultime, sono in contemporanea con gli Stati Uniti. Quindi non dovrai aspettare tanto tempo per guardare i nuovi episodi dei tuoi titoli preferiti. In aggiunta hai anche gli show più amati, produzioni originali, documentari e notizie 24 ore su 24 da tutto il mondo.

In più, incluso nel pacchetto, hai Netflix con tutti i suoi contenuti e funzionalità. Si tratta del Piano Base che ti permette di vedere in qualità HD il ricco catalogo su uno schermo alla volta. Goditi i film e le serie TV più acclamati oltre che reality e programmi per bambini. Sappi però che con questa offerta Black Friday di Sky non è finita qui. Infatti, ottieni anche un Buono Regalo Amazon del valore di 50 euro!

Con il Black Friday di Sky hai anche Cinema e Paramount + Gratis

Attiva subito l’offerta Black Friday di Sky! A soli 19,90 euro al mese, invece di 48 euro al mese, per 18 mesi hai anche tutto il Cinema con oltre 200 prime visioni l’anno. A questo aggiungi anche il meglio del cinema italiano e internazionale, nuovi film originali pensati apposta per te e un regalo speciale.

Incluso nel prezzo, senza costi aggiuntivi, ora hai anche Paramount+, del valore di 7,99 euro, completamente gratis. Cosa stai aspettando? Attiva subito l’offerta a questo link! Un mondo di intrattenimento speciale ti sta aspettando. Per te un Buono Regalo Amazon del valore di 50 euro da spendere come vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.