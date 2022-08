Black Friday? Meglio, set mouse e tastiera RICARICABILI, prezzo MINI

Vuoi rendere la tua scrivania un posto privo di cavi e ultramoderno? Allora ti serve questo set mouse e tastiera che fa esattamente al caso tuo. Economico al punto giusto, con le offerte di settembre in corso su Amazon portarlo a casa è un affare.

Conta che tu mette a disposizione tutto ciò di cui hai bisogno quindi lo utilizzi fin da subito e senza alcun problema. Collegati ora sulla pagina per portarlo a casa con appena 35,99€, il ribasso del 28% non durerà per sempre.

Le spedizioni non sono un problema, con i servizi Prime attivi sul tuo account sono sia gratuite che veloci in tutta Italia.

Set mouse e tastiera: un solo acquisto per rendere la scrivania TOP

Un acquisto semplicissimo che fai con un click, ma ti rivoluziona la scrivania. Non ti preoccupare perché non si tratta di due prodotti che sono tutto fumo e niente arrosto: comodi e completi di tutto, li sfrutti senza problemi ogni giorno senza che ti facciano mancare niente sotto le mani.

In modo particolare prendi due piccioni con una fava visto che i materiali sono di prima qualità e il design è lineare e sottile.

La tastiera ha un layout QWERTY italiano che ti permette di digitare in modo fluido e veloce come sempre fatto. In più non mancano all’appello né tastierino numerico né i tasti funzione ai quali sono stati abbinati anche dei comandi veloci per poter gestire qualunque aspetto il tuo computer con un solo click.

D’altro canto, invece, il mouse è molto semplice ma ciò ti consente di poterlo utilizzare sia con la mano destra che con la mano sinistra vista l’assenza di tasti aggiuntivi che potrebbero escludere questa possibilità. Hai DPI regolabili su 3 livelli e pulsanti silenziosi ma resistenti.

Ti dico fin da subito che puoi utilizzare questo set sia su dispositivi Windows che Mac Os, dal momento che li devi connettere sfruttando il micro ricevitore USB contenuto in confezione, il quale non richiede alcuna installazione.

La tastiera, completamente ricaricabile, ha un’autonomia che si aggira attorno 90 giorni con una sola carica per non sbagliarne neanche una.

Non aspettare neanche un secondo in più e acquista immediatamente tu set mouse e tastiera wireless su Amazon a soli €35,99 grazie al ribasso del 28%. Con le spedizioni prime e ricevi a casa il tuo acquisto Senza costi aggiuntivi è in pochissimo tempo quindi non fartelo scappare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.