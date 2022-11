Black Friday Kaspersky: sconti fino al 70% sugli strumenti di sicurezza

Chiunque navighi online dovrebbe sapere che la rete nasconde una moltitudine di insidie.

Ai classici malware infatti, ad oggi si sono aggiunti anche spyware, adware, trojan e anche altre minacce più “raffinate” come il phishing e i temuti attacchi ransomware. Di fatto, la combinazione prudenza e antivirus classico non è più sufficiente: servono strumenti avanzati per la protezione digitale.

In questo senso, Kaspersky è una delle aziende in grado di offrire le migliori soluzioni possibili. Il noto marchio, nato nell’ormai lontano 1997, costituisce una delle realtà più importanti in questo settore.

A tal proposito, va detto che in questo periodo dell’anno sta proponendo una serie di promozioni al Black Friday davvero impressionanti che, in alcuni casi, possono raggiungere sconti anche del 70%.

Sconti del Black Friday e Kaspersky: 3 prodotti imperdibili

Quali sono i software di cui stiamo parlando?

Kaspersky Anti-Virus per Windows rappresenta la soluzione più basilare, ma non per questo meno efficace. Stiamo parlando di un sistema di scansione e rilevamento, abbinato al blocco di attacchi phishing. Il tutto per un programma ottimizzato per garantire le migliori prestazioni possibili.

Prezzo? Grazie al 46% di sconto, è possibile ottenere un anno di protezione spendendo appena 15,99 euro.

Kaspersky Internet Security è un upgrade considerevole rispetto al precedente prodotto. A quanto offerto dal classico antivirus infatti, vengono aggiunte funzioni come:

una VPN integrata;

integrata; un sistema di protezione dei pagamenti ;

; blocco annunci molesti ;

; protezione webcam ;

; blocco contenuti per adulti.

Anche in questo caso si parla di uno sconto sostanzioso: grazie a una riduzione del prezzo del 58%, Kaspersky Internet Security costa solo 20,99 euro all’anno.

Infine, merita una citazione anche Kaspersky Total Security. Questa suite aggiunge alle precedenti funzioni anche un password manager, un sistema di protezione file e un localizzatore GPS per bambini.

E i costi? Il pacchetto, tutto incluso, può usufruire di uno sconto pari al 56%. Risulta dunque possibile ottenere tutta la protezione di Kaspersky Total Security. per soli 25,99 euro all’anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.