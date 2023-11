Black Friday: fatti un regalo, Apple Magic Mouse è in sconto di 20 euro

Siamo agli sgoccioli della settimana del Black Friday di Amazon, ma sei ancora in tempo per fare strepitosi affari. Il caso è quello di Apple Magic Mouse, l’iconico accessorio della mela morsicata che può essere tuo a soli 65 euro invece di 85. Una strepitosa occasione per portarti a casa un mouse stiloso e ricco di funzionalità.

Apple Magic Mouse in offerta Black Friday

Il Magic Mouse è wireless e ricaricabile, offrendoti la massima comodità senza dover mai preoccuparti di cambiare le pile. La connessione avviene in un attimo e il tuo Magic Mouse è subito pronto per l’uso con il tuo Mac o iPad, permettendoti di iniziare a lavorare senza perdere tempo.

Con la superficie Multi-Touch, esplora gesti intuitivi come lo sfogliare e lo scorrere con la massima precisione. La sua superficie di appoggio stabile si muove senza sforzo sulla scrivania, offrendoti un controllo totale e una navigazione fluida.

La batteria integrata assicura settimane di autonomia, e quando è il momento di ricaricare, basta utilizzare il cavo incluso da USB-C a Lightning. Con il Magic Mouse, avrai la libertà di lavorare o divertirti senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: approfitta dell’offerta del Black Friday e aggiungi un tocco di magia al tuo setup con l’Apple Magic Mouse a soli 65 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.