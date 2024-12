Black Friday Amazon ULTIMA CHIAMATA: sconti fino all'84% (da 10,99€)

Resta una manciata di ore per approfittare delle occasioni del Black Friday Amazon, guarda questi sconti imperdibili su tanti prodotti di diverse categorie: puoi risparmiare fino all’84%. Dai un’occhiata alla nostra selezione di occasioni a tempo limitato e approfittane rapidamente perché stasera le promozioni finiranno definitivamente.

Potente luce da testa ricaricabile, con cavo incluso, a 10,99€.

Torcia Olight ricaricabile, super compatta e potente, a 16,89€.

Swiffer Pink Dry, panni catturapolvere profumati, scorta da 216 panni a 19,99€.

Auricolari Bluetooth 5.4 con 38 ore di autonomia energetica complessiva a 24,99€.

Cuffie Bluetooth di design “The House Of Marley”, modello “Positive Vibration 2” a 24,99€.

Ferro da stiro verticale Philips 3000 Series a 27,49€.

Dash Pods, 116 pods con “Classico Fresco”, a 29,99€.

Ring Intercom, dispositivo per rendere smart il citofono già installato in casa, a 37,99€.

Blink Outdoor, videocamera da esterni con batteria integrata che dura 2 anni, a 39,99€.

Blink Mini 2, videocamera di sicurezza compatta da interno ed esterno (per l’utilizzo all’esterno serve un cavo specifico non incluso in kit) di seconda generazione, a 19,99€.

Ordina adesso quello che ti interessa di più, non perdere tempo prezioso e goditi le ultime occasioni del Black Friday Amazon. Sii velocissimo però, la disponibilità è limitatissima.