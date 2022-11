Black Friday Amazon: tutti gli smartphone OnePlus in offerta

In questo primo giorno di offerte facenti parte della settimana del Black Friday vogliamo segnalarvi i migliori smartphone di casa OnePlus in sconto su Amazon. Ne abbiamo selezionati quattro per voi, uno più interessante dell’altro. Partiremo dal top di gamma di recente uscita, il OnePlus 10T 5G, per passare poi al 10 Pro con fotocamere Hasselblad, senza dimenticare il midrange per eccellenza Nord 2T e il low-cost Nord CE 2 Lite 5G. Inutile dirvi che si tratta di device venduti e spediti dal sito in questione, pertanto godranno di tutti i vantaggi del caso: spedizione gratuita e consegna rapida, possibilità di dilazionamento dell’importo totale richiesto in piccole rate, garanzia di due anni e molto altro ancora. Infine, c’è la possibilità di restituirli entro il 31 gennaio 2023 in maniera totalmente gratuita.

OnePlus: i migliori smartphone in sconto su Amazon

Partiamo proprio dal super top di gamma: OnePlus 10T 5G è l’ammiraglia uscita pochissimi mesi fa che dispone del processore Snapdragon 8+ Gen 1. È una variante (senza lenti Hasselblad) del top di gamma di inizio anno. Design mozzafiato, prestazioni al top e ricarica super rapida. Si trova a soli 679,00€. Prezzo da mediogamma per un super top di gamma.

Rispetto al nuovo modello, OnePlus 10 Pro, uscito nella primavera di quest’anno (in Europa, perché in Cina è arrivato a gennaio), dispone del SoC Snapdragon 8 Gen 1 ma soprattutto di ottiche Hasselblad. È un cameraphone in tutto e per tutto e ha un prezzo importante, scontato però a soli 719,00€ al posto di 899,00€.

Il mediogamma OnePlus Nord 2T invece, è il Best Buy della giornata. Costa solo 319,00€ e si risparmiano immediatamente oltre 90€ sul prezzo di listino. Ha la ricarica rapida da 80W, un Plus enorme per un telefono di questo settore. Lo schermo è AMOLED e la main camera è da 50 megapixel con AI al seguito.

Infine, arriviamo al super low-cost di fascia medio-bassa. Si chiama OnePlus Nord 2 CE Lite 5G, un nome decisamente lungo per un prodotto concreto, affidabile, bello, economico ma performante. In occasione del Black Friday ve lo portate a casa con soli 205,00€ al posto di 249,90€.

Quale sarà la vostra scelta? C’è un OnePlus per ogni esigenza e per tutte le tasche.

