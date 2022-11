Black Friday Amazon: tutte le soundbar in offerta

L’arrivo del Black Friday di Amazon è la migliore occasione per scoprire queli sono le offerte più vantaggiose per acquistare una soundbar. Utilissime da affiancare alle smart TV e altrettanto valide da utilizzare per la diffusione della musica tramite dispositivi mobile, in questo articolo ti proponiamo 5 modelli in ordine di prezzo crescente per individuare il prodotto più adatto alle tue personali esigenze.

Indipendentemente dal modello scelto, ti assicuriamo che ognuno di essi ha tutte le carte in regola per regalarti ore e ore di divertimento puro con un sound ricco, avvolgente e in grado di appagare la tua sete di audio di alto livello.

Samsung Sound Tower 500W

La nostra selezione parte con il modello Samsung Sound Tower 500W, una soundbar a torre con un impianto audio che farà tremare i muri di casa. Si tratta di un sistema 2.0 con 4 speaker e un subwoofer molto potente in grado di erogare bassi carichi, avvolgenti e sempre ben equalizzati; in aggiunta, quando vuoi, puoi anche attivare la funzione Bass Booster per aggiungere potenza alla musica e scatenarti mentre ascolti i tuoi artisti preferiti. Inoltre, sono anche presenti alcuni LED (controllabili tramite l’app) per ricreare un ambiente rilassante oppure per dare una marcia in più a una festa.

Puoi acquistare la soundbar in offerta a questo link al prezzo di appena 149€.

Bose Solo 5

Passando al secondo modello Bose Solo 5, un sistema audio per la TV di buon livello apprezzato da moltissimi utenti per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Bose è da sempre sinonimo di grande qualità e di attenzione al sound: il modello in questione non è da meno e ti dà la possibilità di ascoltare tutta la musica che vuoi e di guardare i tuoi film preferiti con un audio avvolgente e ben equilibrato. Dispone della modalità dialogo per dare una spinta in più alla traccia vocale nei film e dispone di un unico telecomando universale per controllare la TV e la soundbar.

Puoi acquistare la soundbar in offerta a questo link al prezzo di appena 165€.

Soundbar Samsung 3.1 da 430W

Restando sempre fedeli al marchio Samsung ma in questo caso tornando a un form factor più “classico” e non più a torre come la prima soundbar vista, in questo caso ti presentiamo un sistema audio 3.1 con una potenza incredibile da ben 430W. Il modello realizzato dal colosso sudcoreano presenta la tecnologia 3D Cinematic Surround Sound per un realisimo mozzafiato durante la visione dei tuoi film preferiti, integra la tecnologia Bass Boost per spingere al massimo i bassi ed è anche sapientemente equalizzata per assicurarti un ascolto eccellente di ogni tipo di musica.

Puoi acquistare la soundbar in offerta a questo link al prezzo di appena 169€.

Soundbar LG 3.1.2 da 440W

Restando sempre in ambito di colossi hi-tech sudcoreani, la soundbar LG 3.1.2 da 440W è dotata di tantissime funzionalità di altissimo livello per soddisfare le più alte esigenze in ambito audio. Oltre alla piena compatibilità con la tecnologia DTS:X, Dolby Atmos e Dolby Digital, la soundbar della compagnia integra anche la validissima tecnologia AI Sound Pro: si tratta di una feature che monitora e modifica in tempo reale l’equalizzazione degli speaker per assicurarti sempre un sound epico e ad altissima risoluzione.

Puoi acquistare la soundbar in offerta a questo link di Amazon al prezzo di appena 359€.

Sounbar Samsung 3.1.2 da 330W

L’ultimo modello di soundbar che ci sentiamo di consigliarti è realizzata nuovamente da Samsung. In questo caso si tratta dell’unico sistema 3.1.2 nella nostra selezione a montare ben 10 altoparlanti integrati per un’esperienza audio senza limiti con surround 3D. Il device è compatibile con la tecnologia Dolby Atmos DTS:X per un’esperienza da cinema e monta anche un altoparlante centrale appositamente ottimizzato per le tracce vocali che non ti farà ascoltare i dialogihi in modo chiaro e preciso.

Puoi acquistare la soundbar in offerta a questo link di Amazon al prezzo di appena 399€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.