Offerte da URLO sugli smartphone: i BEST 5 dell'Early Black Friday su Amazon

Il Black Friday 2021 è già arrivato e tutto grazie ad Amazon. A partire da oggi sono online migliaia di sconti differenti e come non approfittarne? Attualmente le promozioni arrivano fino al 40% e tra queste non possono mancare quelle sugli smartphone. Ne vuoi acquistare uno nuovo? Beh ti informo che è arrivato proprio il momento giusto.

In questa piccola guida ti illustro i cinque modelli che ora come ora sono disponibili a prezzi pazzeschi. Non solo ne trovi per tutte le tasche ma puoi fare affidamento persino su dispositivi usciti da pochi mesi. In più ti avviso che sono tutti acquistabili con finanziamento a Tasso Zero per essere ancora più agevolato e che li ricevi senza costi aggiuntivi e in un batter d'occhio. Cosa stai aspettando?

I migliori 5 smartphone in offerta all'Early Black Friday di Amazon

Come già ti dicevo sono diversi i modelli in promozione su Amazon ma tra questi cinque spiccano senza ombre di dubbio. Senza perderci in chiacchiera, te li mostro subito secondo una scala economica.

Samsung Galaxy M32

Il primo smartphone che devi prendere in considerazione è firmato Samsung. In questo Early Black Friday te lo porti a casa con soli 269,00€ su Amazon. È un perfetto smartphone per tutti i giorni con batteria infinita e schermo AMOLED per il massimo della risoluzione. Scatti foto e registri video salvando tutto sul dispositivo grazie alla memoria espandibile fino a 1 TB.

Realme GT Master Edition

Il secondo smartphone da prendere assolutamente in considerazione è Realme GT Master Edition che attualmente è in sconto con un risparmio che arriva ai sessanta euro. Questa versione Voyager ha un'estetica pazzesca che viene potenziata da un display AMOLED a 120Hz e un processore Qualcomm Snapdragon che non ti impone alcun limite.

Lo acquisti su Amazon a soli 288,05€.

Xiaomi 11 Lite 5G NE all'Early Black Friday

Il nuovissimo arrivo sul mercato è già protagonista di questo Black Friday 2021. Disponibile in doppia colorazione non scende a compromessi con la tecnologia nonostante il suo prezzo Mid range. Infatti te lo porti a casa con soli 299,90€ su Amazon approfittando di un ribasso di ben cento euro. All'occorrenza hai una perfetta tripla fotocamera, un display AMOLED e ben 6GB di RAM che ti supportano in tutto ciò che fai.

Xiaomi Mi 11i

Il quarto smartphone in offerta da non perdersi per alcun motivo è Xiaomi Mi 11i che con un ribasso di ben 250 euro arriva a costarti appena 399,90€ su Amazon. Il processore Qualcomm Snapdragon 888 fa da padrone permettendoti di fare tutto ciò che vuoi. Applicazioni, fotografie, gaming mobile e così via. Non sottovalutare neanche la batteria super duratura.

Oppo Reno6 Pro 5G per l'Early Black Friday

Per ultimo ma non per importanza c'è Oppo Reno6 Pro 5G. Questo è lo smartphone che devi acquistare se punti a un utilizzo degno da top di gamma. Le sue specifiche tecniche sono incredibili e tutte da scoprire quindi non perdere l'occasione. Lo trovi in promozione su Amazon a soli 749,99€.