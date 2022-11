Black Friday Amazon: le migliori Smart TV Samsung in offerta

Il Black Friday di Amazon è l’occasione migliore dell’anno per prendere in considerazione l’acquisto di una nuova smart TV di Samsung. Il colosso sudcoreano, infatti, oltre a essere ai vertici delle classifiche mondiali in settori legati al mobile, è anche uno tra i maggiori produttori di televisioni di tutti i tipi e per tutte le tasche.

Ebbene, in occasione della settimana di sconti del Black Friday, ti diamo la possibilità di prendere in considerazione cinque modelli di TV di Samsung per guardare i tuoi film preferiti al massimo della qualità. Suddivisi in ordine di prezzo crescente, quindi dal più economico al più costoso, tutti i modelli sono in grado di soddisfare le tue esigenze sotto molti punti di vista.

TV Samsung 4K da 43″

Partiamo con il modello da 43 pollici con un bellissimo pannello UHD a risoluzione 4K. Questa TV in particolare la consigliamo se hai poco spazio a disposizione, soprattutto se intendi appenderla al muro con uno dei tanti supporti disponibili online e anche in negozio. Completamente compatibile con Alexa per gestire la smart home (e non solo) direttamente con la voce, la smart TV di Samsung integra un potente processore Crystal 4K e la tecnologia Dynamic Crystal Color per immagini sempre eccellenti.

Puoi acquistare la smart TV di Samsung a questo link di Amazon in offerta al prezzo di appena 319€.

TV Samsung “The Frame” da 50″

Salendo leggermente di prezzo e muovendoci verso una TV con un design unico nel suo genere, la bellissima “The Frame” da 50 pollici è l’unica televisione con un design che riprende in toto un quadro vero e proprio. Infatti, l’aspetto più interessante di questo modello è proprio il suo essere quasi un elemento di arredamento più che da intrattenimento, merito senza ombra di dubbio dell’estrema attenzione all’aspetto che, quando in standy, lo trasforma in un quadro. A tutto ciò si aggiunge l’integrazione con Alexa, un bellissimo pannello a risoluzione 4K e la tecnologia Quantum Dot per colori mozzafiato.

Puoi acquistare la smart TV di Samsung a questo link di Amazon in offerta al prezzo di appena 479€.

TV Samsung QLED da 50″

Con il modello QLED da 50″ entriamo a tutti gli effetti all’interno delle TV di Samsung espressamente indicate per chi è alla ricerca di soluzioni di alto livello per guardare i programmi in TV. La tecnologia QLED, sommata al pannello UHD 4K, ti lascerà senza parole di fronte a una tale definizione dei dettagli e dei colori da non sembrare quasi possibile. Compatibile con Alexa e anche con Google Assistant, il pannello gode anche della presenza della tecnologia Quantum HDR che modifica e ottimizza automaticamente la luminosità del pannello fotogramma per fotogramma.

Puoi acquistare la smart TV di Samsung a questo link di Amazon in offerta al prezzo di appena 549€.

TV Samsung Neo QLED da 50″

La tecnologia Neo QLED di questo televisore smart di Samsung integra la funzione Ultra HD Dimming per immagini con contrasti migliori e sempre super nitide. Ma c’è di più: la TV integra anche la funzione Quantum Matrix per contrasti ultra nitidi a risoluzione 4K con colori eccellenti e neri carichi e profondi. Se l’occhio vuole la sua parte, la stessa cosa si può dire anche dell’orecchio: la certificazione Dolby Atmos e la tecnologia OTS Lite AI mettono al centro dell’esperienza visiva anche un sound avvolgente e corposo.

Puoi acquistare la smart TV di Samsung a questo link di Amazon in offerta al prezzo di appena 899€.

TV Samsung QLED 4K da 65″

L’ultimo modello che ti consigliamo è inevitabilmente il più costoso e quello indirizzato a chi è alla ricerca della migliore soluzione per ricreare un cinema nel proprio salotto di casa. Si tratta di una TV Samsung con un epico pannello UHD 4K QLED da 65 pollici con un design epico, eccellente e con linee morbide e dal forte sapore premium. Solo questo modello integra la tecnologia Direct Full Array+ con Quantum HDR 2000 per immagini super dettagliate, con colori profondi e una eccellente illuminazione in ogni zona dello schermo. Inoltre, la smart TV integra anche l’Object Tracking Sound per un suono 3D che segue l’immagine e ti mette al centro dell’azione.

Puoi acquistare la smart TV di Samsung a questo link di Amazon in offerta al prezzo di appena 949€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.