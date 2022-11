Black Friday Amazon in arrivo: ecco cosa devi mettere ORA nel carrello

Il Black Friday ormai è quasi arrivato e Amazon di certo non manca di riempire – già da ora – il suo store di sconti e promozioni di ogni tipo. Molte occasioni sono già state rese disponibili ed è per questo che puoi già mettere nel carrello una serie di prodotti che – a questo prezzo – risultano autentici affari. Ho selezionato ben 5 categorie di dispositivi in sconto assolutamente da esplorare. Eccole tutte.

Black Friday su Amazon: gli sconti imperdibili

Il panorama di promozioni è talmente ampio che è quasi difficile orientarsi e puntare sulle occasioni migliori. Per questo, ho deciso di segnalarti dov’è che si nascondono le occasioni più ghiotte già disponibili e quali sono i prodotti ai quali dare priorità.

Dispositivi smart Amazon

Con investimenti ridicoli (letteralmente), adesso puoi prendere il meglio della tecnologia per rendere smart la tua casa. Ci sono gli smart speaker a meno di metà prezzo, come il nuovissimo Echo Dot 5 a 24,99€ invece di 59,99€, ma non solo. Non mancano i sistemi di smart TV a partire da 19,99€. Presente persino il celeberrimo Echo Auto, che rende intelligente qualsiasi vettura, persino la più vecchi. Adesso lo prendi a 29,99€ invece di 59,99€.

Console e videogiochi scontatissimi

La sezione dedicata a questo tipo di promozioni pullula di occasioni spettacolari. Un esempio? FIFA 23 per PS4 e PS5 a partire da 39€ circa (sconto 44%), ma non solo. Infatti, c’è anche Nintendo Switch in bundle con Mario Kart 8 Deluxe a 298€ invece di 368€. Ancora, in promozione c’è anche l’Xbox Wireless Controller a 39,97€ invece di 59,99€. Sono solo alcuni esempi degli imponenti sconti già attivi: sbrigati a scegliere perché ogni giorno c’è qualche prodotto che va sold out!

Smartwatch e activity tracker

Ampia anche la selezione di smartwatch e activity tracker. Ce n’è per tutti i gusti e – soprattutto – per tutte le tasche. Ti basti pensare che si parte da 23€ circa appena con il celeberrimo Amazfit Band 5 con Alexa. Presenti, e scontatissimi, anche gli smartwatch ibridi, come il celeberrimo Withings Move ora a 49,99€ appena. Tutti dispositivi di ottima qualità.

Smartphone a partire da meno di 100€

Non possono mancare certamente gli smartphone. Per il venerdì nero le offerte sono imperdibili, e si parte da prezzi piccolissimo. Ad esempio, per un ottimo entry level come lo Xiaomi Redmi 9A, bastano 84,99€. Ancora, c’è il celeberrimo Samsung Galaxy M13 a 139€ circa appena. Impossibile non considerare lo spettacolare Google Pixel 6a a 399€ circa.

Apple mania: sconti su smartphone e wearable

La categoria di dispositivi della mela morsicata merita di essere considerata a parte. Tendenzialmente, gli sconti sui prodotti Apple sono parecchio rari. Per questa ragione, sono assolutamente imperdibili. Ad esempio, c’è Apple Watch SE di prima generazione in versione sport GPS con cassa da 45 mm a 289€. Ancora, iPhone 13 128GB a 799€ invece di 939€ (quasi finito).

Non solo dispositivi tech

Di sconti imperdibili, già disponibili, ce ne sono migliaia. Il bello è che non sono certamente dedicati solo alla tecnologia. Ecco le categorie di occasioni migliori fra le quali scovare il tuo affare già adesso:

Sicuramente, in questo momento per questa categorie di prodotti la scontistica è decisamente elevata e di ghiotte promozioni ce ne sono molte. Non perderne nemmeno una.

Black Friday Amazon: i 10 prodotti da compare adesso

C’è poi una micro selezione di occasioni, una classifica personalissima che secondo me non dovresti ignorare perché si tratta di prodotti in sconto eccezionale, che dubito dureranno ancora per molto. Pronto eccoli tutti:

Insomma, il Black Friday su Amazon parte ufficialmente venerdì, ma di occasioni da mettere già ora nel carrello ce ne sono tantissime. Scegli le tue preferite e approfitta delle promozioni il prima possibile: se c’è un problema con questi sconti è che le scorte finiscono sempre troppo presto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.