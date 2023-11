Black Friday Amazon, il giorno di FOLLIA è arrivato: le 10 BOMBE fino a 50€

Il Black Friday è iniziato ufficialmente e tutte le offerte più ghiotte sono condensate in questo venerdì super nero, ricco di sconti e promozioni. Scegli i tuoi prodotti preferiti fra queste chicche a meno di 50€, ma sii veloce: vanno a ruba!

Echo Pop a 17,99€.

Auricolari OPPO Enco Buds 2 a 18,99€.

Kit Bosch 103 in 1 a 22,99€.

Torcia LED premium ricaricabile a 18,59€ (attiva il coupon in pagina).

Echo Auto a 34,99€.

Fire TV Stick 4K Max a 34,99€.

Spazzolino elettrico smart Oral-B Smart 4 4500 a 44,99€.

Compressore portatile ricaricabile di Xiaomi a 44,99€.

Potente speaker Bluetooth portatile di Xiaomi a 29,99€.

Griglia e frigge ad aria, prodotto 6 in 1 a 49,99€.

Non perdere nessuna di queste eccezionali occasioni Amazon a tempo limitato: c’è tempo solo oggi per approfittare del Black Friday. Scegli quello che ti piace di più e completa i tuoi ordini al volo, se le scorte non sono già finite.

